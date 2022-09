Sandeep Lamichhane : बलात्काराचा आरोप असलेल्या लामिछानेविरूद्ध इंटरपोलची नोटिस?

नवरात्रोत्सवाचा उत्साह शिगेला; NMC Electionमुळे मंडळांकडून विविध उपक्रम

पंचवटी (जि. नाशिक) : नाशिक महापालिकेची होऊ घातलेल्या निवडणुकीमुळे यंदा नवरात्रोत्सव साजऱ्या करणाऱ्या मंडळांच्या संख्येत व त्याच्या स्वरूपात मोठा बदल दिसून येत आहे. नवरात्रोत्सव मंडळांकडून विविध उपक्रम राबविले जाणार आहे. (Navratri festival 2022 Various activities by social groups due to NMC