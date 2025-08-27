Ravichandran Ashwin IPL Retirement : रविचंद्रन अश्विनचा IPL ला देखील रामराम! 8 महिन्यात घेतला दुसरा मोठा निर्णय

Ashwin Ends IPL Career After 197 Matches : भारताचा माजी क्रिकेटपटू रविचंद्रन अश्विनने इंडियन प्रीमियर लीग मधून निवृत्ती जाहीर केली आहे. सोशल मीडियावर पोस्ट करत त्याने यासंदर्भात माहिती दिली. आयपीएलमधील आपला प्रवास आज संपवत असल्याचे त्याने सांगितलं. ८ महिन्यांपूर्वी अश्विनने कसोटी क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली होती. त्यानंतर आता आयपीएलमधूनही निवृत्ती जाहीर केली आहे. गेल्या ८ महिन्यातला त्याचा हा दुसरा मोठा निर्णय आहे. .विशेष म्हणजे क्रिकेटच्या जगभरातील विविध लीग्समधील आपण खेळणार असल्याचंही सांगितलं आहे. तो म्हणाला, “आजचा दिवस खास आहे आणि त्यामुळे नवीन सुरुवातही खास आहे. प्रत्येक शेवटाची एक नवीन सुरुवात असते. आज माझा आयपीएल खेळाडू म्हणून प्रवास संपतो, पण जगभरातील विविध लीग्समधील मधील माझा प्रवास आजपासून सुरू होतो आहे” पुढे त्याने बीसीसीआय आणि आयपीएलचेही आभार मानले..Ravichandran Ashwin : रविचंद्रन अश्विनने ८ महिन्यांनंतर सांगितलं निवृत्तीमागचं खरं कारण...राहुल द्रविड समोर झाला भावूक!.अश्विनन आयपीएलमधील चेन्नई सुपर किंग्स, रायझिंग पुणे सुपरजायंट्स, किंग्स इलेव्हन पंजाब (आता पंजाब किंग्स) आणि दिल्ली कॅपिटल्स या संघांबरोबर खेळला आहे. अश्विनने आयपीएलच्या १९७ सामन्यांत १७० विकेट्स घेतल्या असून, त्याचा इकॉनॉमी रेट ७.०१ आहे. तसेच, त्याने ७१४ धावा केल्या आहेत..Ind vs england 5th Test : ''आजच्या काळात अशा चुका परवडणाऱ्या नाहीत''; आर. अश्विनने गिलच्या चुकांवर ठेवलं बोट,संघाच्या रणनीतीवर व्यक्त केली तीव्र नाराजी....अश्विनच्या निवृत्तीमुळे आयपीएलमधील एका यशस्वी अध्यायाचा अंत झाला असला, तरी तो आता जागतिक क्रिकेट लीग्समध्ये आपली कौशल्ये दाखवण्यास सज्ज आहे. चाहत्यांना त्याच्या नव्या प्रवासाची उत्सुकता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.