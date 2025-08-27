क्रीडा

Ravichandran Ashwin IPL Retirement : रविचंद्रन अश्विनचा IPL ला देखील रामराम! 8 महिन्यात घेतला दुसरा मोठा निर्णय

Ravichandran Ashwin Retires from IPL : ८ महिन्यांपूर्वी अश्विनने कसोटी क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली होती. त्यानंतर आता आयपीएलमधूनही निवृत्ती जाहीर केली आहे. गेल्या ८ महिन्यातला त्याचा हा दुसरा मोठा निर्णय आहे.
Shubham Banubakode
Ashwin Ends IPL Career After 197 Matches : भारताचा माजी क्रिकेटपटू रविचंद्रन अश्विनने इंडियन प्रीमियर लीग मधून निवृत्ती जाहीर केली आहे. सोशल मीडियावर पोस्ट करत त्याने यासंदर्भात माहिती दिली. आयपीएलमधील आपला प्रवास आज संपवत असल्याचे त्याने सांगितलं. ८ महिन्यांपूर्वी अश्विनने कसोटी क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली होती. त्यानंतर आता आयपीएलमधूनही निवृत्ती जाहीर केली आहे. गेल्या ८ महिन्यातला त्याचा हा दुसरा मोठा निर्णय आहे.

