Ravichandran Ashwin : रविचंद्रन अश्विनने ८ महिन्यांनंतर सांगितलं निवृत्तीमागचं खरं कारण...राहुल द्रविड समोर झाला भावूक!

Ravichandran Ashwin Retirement Reason : अश्विनने गेल्या डिसेंबरमध्ये ब्रिस्बेन येथील तिसऱ्या कसोटी सामन्यानंतर अचानक निवृत्ती जाहीर केली होती. त्यावेळी सर्वांना आश्चर्याचा धक्का बसला होता. अश्विनच्या या निवृत्तीची जोरदार चर्चाही झाली होती.
Ravichandran Ashwin finally reveals the real reason behind his retirement after 8 months : भारतीय क्रिकेट संघाचा दिग्गज फिरकीपटू रविचंद्रन अश्विनने बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफीदरम्यान अचानक निवृत्तीची घोषणा केली होती. त्यावेळी सर्वांना आश्चर्याचा धक्का बसला होता. अश्विनच्या या निवृत्तीची जोरदार चर्चाही झाली होती. मात्र, आता त्याने या मागचं नेमकं कारण सांगितलं आहे. अश्विनने त्याच्या युट्यूब चॅनेलवरील कार्यक्रमात राहुल द्रविडशी बोलताना यासंदर्भात भाष्य केलं.

