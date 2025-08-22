Ravichandran Ashwin : रविचंद्रन अश्विनने ८ महिन्यांनंतर सांगितलं निवृत्तीमागचं खरं कारण...राहुल द्रविड समोर झाला भावूक!

Ravichandran Ashwin finally reveals the real reason behind his retirement after 8 months : भारतीय क्रिकेट संघाचा दिग्गज फिरकीपटू रविचंद्रन अश्विनने बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफीदरम्यान अचानक निवृत्तीची घोषणा केली होती. त्यावेळी सर्वांना आश्चर्याचा धक्का बसला होता. अश्विनच्या या निवृत्तीची जोरदार चर्चाही झाली होती. मात्र, आता त्याने या मागचं नेमकं कारण सांगितलं आहे. अश्विनने त्याच्या युट्यूब चॅनेलवरील कार्यक्रमात राहुल द्रविडशी बोलताना यासंदर्भात भाष्य केलं. .यावेळी बोलताना अश्विन म्हणाला, “मी वयाने मोठा झालो, हे मी मान्य करतो. पण परदेश दौऱ्यांवर जाऊन बहुतांश वेळा मला बाकावर बसावं लागत होतं. ते मला खूप खटकत होते. मी संघात योगदान देऊ इच्छित होतो. पण सतत बाहेर बसावे लागल्याने मी विचार केला की, इथे बसण्यापेक्षा मी घरी मुलांसोबत वेळ घालवणं केव्हाही चांगलं नाही का?.Ravichandran Ashwin : आधी पद्मश्री अन् आता चेन्नईतील रस्त्याला देणार नाव, आयपीएलपूर्वी रविचंद्रन अश्विनचा खास सन्मान!.पुढे त्याने सांगितलं की, ''मुलेही आता मोठी होत आहेत आणि मी इथे बाकावर बसून काय करतोय? असा विचार सातत्याने माझ्या मनात येत होता. खरं तर मी 34-35 वयात निवृत्ती घेण्याचं ठरवलं होतं. पण सातत्याने खेळता न नसल्याने मी निवृत्तीचा निर्णय घेतला”, असही त्यांने स्पष्ट केलं. विशेष म्हणजे यावेळी बोलताना तो भावूक झाल्याचंही बघायला मिळालं..Ravichandran Ashwin : अफगाणिस्तानच्या विजयानं पाकच्या पोटात दुखलं... पत्रकारानं भारताला मधी ओढलं, अश्विननं थेट मस्कलाच केलं टॅग.रविचंद्रन अश्विन हा भारताच्या दिग्गज फिरकीपटूंपैकी एक आहे. कसोटी सामन्यात अनिल कुंबले नंतर 500 पेक्षा अधिक विकेट घेणारा तो दुसरा भारतीय गोलंदाज आहे. अश्विनने गेल्या डिसेंबरमध्ये ब्रिस्बेन येथील तिसऱ्या कसोटी सामन्यानंतर निवृत्ती जाहीर केली होती. यावेळी त्याने आपल्या मनातील भावना व्यक्त केल्या होत्या. अश्विनने नोव्हेंबर 2011 मध्ये कसोटी क्रिकेटमध्ये पदार्पण केले होतं. त्याने भारतात खेळलेल्या 65 कसोटी सामन्यांमध्ये 383, तर परदेशात खेळलेल्या 40 कसोटी सामन्यांमध्ये 150 विकेट घेतल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.