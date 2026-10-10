Ranji Trophy: जडेजा रणजी सामन्यात खेळणार;सौराष्ट्र संघात समावेश; उनाडकट कर्णधारपदी कायम

राजकोट: भारताचा अष्टपैलू खेळाडू रवींद्र जडेजा २०२६-२७च्या रणजी ट्रॉफी हंगामातील सौराष्ट्रच्या पहिल्या सामन्यात छत्तीसगडविरुद्ध खेळणार आहे. दोन वेळा विजेतेपद पटकावलेल्या सौराष्ट्र संघाचे कर्णधारपद जयदेव उनाडकटकडे कायम ठेवण्यात आले आहे.डावखुरा फिरकी गोलंदाजी करणाऱ्या अनुभवी अष्टपैलू जडेजाचा भारताने वेस्ट इंडिजविरुद्धची एकदिवसीय मालिका २-१ ने जिंकल्यानंतर सौराष्ट्रच्या १६ सदस्यीय संघात समावेश करण्यात आला आहे..जडेजा वेस्ट इंडिजविरुद्ध दोन सामने खेळला. त्यात त्याला दोनच विकेट मिळवता आल्या. फलंदाजी करण्याची त्याला संधी मिळाली नाही. पुढील महिन्यात भारताच्या न्यूझीलंड दौऱ्यावर होणाऱ्या दोन कसोटी सामन्यांपूर्वी लाल चेंडूच्या क्रिकेटचा सराव करण्याची संधी त्याला या स्पर्धेतून मिळेल..वेलिंग्टन येथे पहिली कसोटी १९ ते २३ नोव्हेंबरदरम्यान होणार असून, दुसरी कसोटी २७ नोव्हेंबर ते १ डिसेंबर या कालावधीत ख्राइस्टचर्च येथे खेळवली जाईल. प्रतिष्ठेच्या रणजीच्या ९२ व्या हंगामाला ११ ऑक्टोबरपासून सुरुवात होणार आहे. गेल्या वर्षी स्पर्धेच्या सुरुवातीच्या टप्प्यातच बाहेर पडलेल्या सौराष्ट्रचा समावेश ‘ब’मध्ये करण्यात आला आहे. या गटात आंध्र, आसाम, छत्तीसगड, हैदराबाद, कर्नाटक, पंजाब आणि त्रिपुरा या संघांचाही समावेश आहे..इंग्लंडमधील ससेक्स संघाकडून प्रभावी कामगिरी केल्यानंतर उनाडकट सौराष्ट्रचे नेतृत्व करेल. सौराष्ट्रच्या वेगवान गोलंदाजीची धुरा उनाडकट आणि चेतन सकारिया सांभाळतील.उनाडकटच्या नेतृत्वाखाली सौराष्ट्रने २०१९-२० आणि २०२२-२३ या हंगामांत रणजी करंडक स्पर्धेचे विजेतेपद पटकावले होते. यंदाच्या हंगामासाठी मागील वर्षीच्या संघातील १४ खेळाडूंना कायम ठेवण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.