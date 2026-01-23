IPL इतिहासातील मोठा सौदा? RCB खरेदीसाठी आदर पूनावाला मैदानात, आयपीएलमध्ये खळबळ!

Aadar Poonawalla: सीरम इन्स्टिट्यूटचे मुख्य अधिकारी आदर पूनावाला यांनी नुकतेच एक मोठी घोषणा केली आहे. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळूर ही आयपीएलची प्रसिद्ध टीम खरेदी करण्यासाठी ते येत्या काही महिन्यांत एक शक्तिशाली आणि आकर्षक बोली देणार आहेत. ही माहिती त्यांनी 'एक्स' या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर शेअर केली आहे. त्यांच्या या पोस्टमुळे क्रिकेट चाहत्यांमध्ये खूप उत्साह निर्माण झाला आहे..आरसीबी हा आयपीएलमधील एक उत्तम संघपूनावाला यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, "आरसीबी हा आयपीएलमधील एक उत्तम संघ आहे. मी त्यासाठी एक मजबूत बोली देईन." असे ते म्हणाले. याआधीही, गेल्या वर्षीच्या ऑक्टोबर महिन्यात त्यांनी याबाबत बोलले होते. ते म्हणाले होते की, "जर किंमत योग्य असेल, तर आरसीबी ही खूप चांगली टीम आहे." या वक्तव्यांमुळे त्यांचा आरसीबीबद्दलचा रस स्पष्ट होतो. आता ते प्रत्यक्ष बोली लावण्याच्या तयारीत आहेत..आरसीबीची सध्याची मालकी डियाजिओ या कंपनीकडे आहे. ही कंपनी युनायटेड स्पिरिट्स लिमिटेड नावाच्या माध्यमातून टीम चालवते. २०२५ मध्ये आरसीबीने पहिल्यांदा आयपीएलचा किताब जिंकल्यानंतर डियाजिओने टीम विकण्याचा निर्णय घेतला. नोव्हेंबर २०२५ मध्ये त्यांनी अधिकृत निवेदन जारी केले. त्यात म्हटले आहे की, "आम्ही आरसीबीच्या मालकीबाबत पुन्हा विचार करत आहोत." या घोषणेनंतर टीमच्या नव्या मालकाबाबत चर्चा सुरू झाली आहे..आरसीबी ही आयपीएल लीगमधील सर्वांत लोकप्रिय टीमांपैकी एक आहे. विराट कोहली, ख्रिस गेल, एबी डिव्हिलियर्स आणि ग्लेन मॅक्सवेल यांसारख्या जगप्रसिद्ध खेळाडूंनी या टीमसाठी खेळले आहे. ही टीम २००८ पासून अस्तित्वात आहे. सुरुवातीला विजय मल्ल्या यांनी ती १११.६ मिलियन अमेरिकन डॉलरला खरेदी केली होती. नंतर डियाजिओने ती ताब्यात घेतली. .RCB Playoffs: सलग पाच विजयांसह स्मृती मानधनाचा संघ प्लेऑफमध्ये; मुंबई इंडियन्सला किती चान्स? दोन संघांची कडवी टक्कर.इतिहासात अनेक रोमांचक क्षणआरसीबीच्या इतिहासात अनेक रोमांचक क्षण आहेत. २०२५ मध्ये त्यांनी पहिला आयपीएल विजय मिळवला. त्याआधी २००९, २०११ आणि २०१६ या वर्षांत ते फायनलपर्यंत पोहोचले होते, पण हरले. या यशामुळे टीमची लोकप्रियता आणखी वाढली आहे..आरसीबीच्या भविष्याबाबत सर्वांना उत्सुकताआदर पूनावाला यांच्या बोलीमुळे आरसीबीच्या भविष्याबाबत सर्वांना उत्सुकता लागली आहे. ते एक यशस्वी उद्योगपती आहेत आणि सीरम इन्स्टिट्यूट ही जगातील मोठी लसी उत्पादक कंपनी आहे. आरसीबीसारख्या टीमला ते नवे नेतृत्व देऊ शकतात. ही टीम क्रिकेट चाहत्यांसाठी नेहमीच आवडती राहिली आहे. तिच्या खेळाडूंच्या कामगिरीमुळे लाखो लोक तिचे समर्थक आहेत..बोली किती यशस्वी ठरतेया विक्री प्रक्रियेत पूनावाला यांची बोली किती यशस्वी ठरते, हे पाहणे रोचक असेल. डियाजिओ कंपनीने टीम विकण्याचा निर्णय घेतल्यापासून अनेक चर्चा सुरू आहेत. आरसीबी ही केवळ एक टीम नाही, तर बंगळूर शहराची ओळख आहे. तिचे सामने पाहण्यासाठी स्टेडियम नेहमीच भरलेले असते. विराट कोहली सारख्या स्टार खेळाडूंच्या नेतृत्वात टीमने अनेक अविस्मरणीय सामने दिले आहेत..MS Dhoni: 'RCB ने बरीच वर्षे प्रतिक्षा केली होती...', धोनी बंगळुरूच्या पहिल्या IPL विजेतेपदाबाबत नेमकं काय म्हणाला? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.