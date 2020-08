अहमदनगर : महेंद्रसिंह धोनीने शनिवारी १५ ऑगस्टला स्वातंत्र्य दिनादिवशी निवृत्त होण्याची घोषणा करुन क्रिकेट प्रेमींना धक्का दिला . स्वत : च्या कतृत्वावर त्याने क्रिकेटमध्ये भारताचे वेगळे स्थान निर्माण केले होते . त्याच्या निवृत्तीची घोषणा वाऱ्यासारखी सर्वत्र पोहचली अन्‌ त्याच्या अठवणीतील खेळीच्या चर्चा सुरु झाली आहे . क्रिकेटप्रेमी प्रविण घोडके म्हणाले , २००५ मधील धोनीची खेळी पाहिली आणि मी त्याच्या प्रेमात पडलो . पाकिस्तान विरुद्ध झालेल्या या सामन्यात १४८ धावा त्याने केल्या होत्या . विशाखापटण्‌म येथे हा सामना झाला होता . त्याची ती पहिलीच सेनच्युरी होता . त्याच्या त्या तुफान खेळीने तो प्रकाश झोतात आला . त्याचा सारखा भारतीय संघात यष्टीरक्षक होणे शक्य नाही . २००७ मध्ये टी२० चा वर्ल्ड कप त्याने आनला होता . २०११चा वर्ल्डकपही त्याने त्याने आनला होता . यासह अनेक सामने तो खेळला . गेल्यावर्षी इंग्लडमध्ये झालेला वर्ल्डकप अखेरचा होईल असे वाटले नव्हते . दिनकर गवळी म्हणाले , २००७ मध्ये सर्व त्यावेळेसच्या वरिष्ठ खेळाडूंनी माघार घेतल्याने धोनीच्या गळ्यात कर्णधारपदाची माळ पडली आणि . तेथून पुढे त्याने मागे वळून पाहिले नाही . ज्यावेळी भारतीय संघाचा कर्णधार झाला तेव्हा पहिलाच वर्ल्डकप त्याने आणला होता . त्यानंतर तो पाच क्रमांकाला खेळू लागला होता . त्याच्या उत्कृष्ठ खेळीने अनेकांच्या मनात त्याने स्थान निर्माण केले होते . MS Dhoni on Instagram: Consider me retired from 19:29 pic.twitter.com/ZEgJL82x3h — ICC (@ICC) August 15, 2020 भारतीय क्रिकेटला नवी उंची देणाऱ्या महेंद्रसिंह धोनीने निवृत्ती जाहीर केली . याबाबत त्याने ट्विट केले आहे . त्यामुळे चाहत्यांना धक्का बसला आहे . आयपीएलसाठी चेन्नईला उड्डाण केलेल्या धोनीने निवृत्तीची घोषणा केली . त्यापाठोपाठ सुरेश रैनानेही निवृत्तीची घोषणा केली . सुरेश रैना आणि धोनी आयपीएलमध्ये चेन्नई सुपरकिंग्जकडून खेळतात . त्यांच्या मैत्रीचे किस्से कायमच क्रिकेट प्रेमींच्या चर्चेचा विषय असतो . दोघांनी मिळून , चेन्नईला अनेक सामन्यांमध्ये विजय मिळवून दिला होता . आयपीएलमध्ये सर्वाधिक सिक्सर मारणारा खेळाडू म्हणून सुरेश रैनाची ओळख होती . एमएस धोनीने कर्णधार म्हणून 2007 मध्ये टी - 20 विश्वचषक , 2011 मध्ये विश्वचषकात , 2013 मध्ये आयसीसी चॅम्पियन्स ट्रॉफी स्पर्धा जिंकली . धोनीच्या नेतृत्वाखाली भारताने 2007 मध्ये टी 20 विश्‍वचषक जिंकला . त्यानंतर पुढील सामन्यांमध्ये भारतीय संघाचे नेतृत्व धोनीकडे होते . 2016 मध्ये भारतीय संघ उपांत्य फेरीतून बाहेर पडला . त्या सामन्याने धोनीच्या निवृत्तीचे संकेत दिले होते . घोडके म्हणाले , २०११ मध्ये विश्‍वचषक धोनीने जिंकला होता . भारत आणि श्रीलंका यांच्यातील रोमहर्षक सामान्यात धोनीच्या अविस्मरणीय खेळीमुळे भारताला पहिला वर्ल्डकप जिंकता आला होता . माजी कर्णधार कपीलदेवनंतरचा हा दुसरा वर्ल्डकप धोनीच्या नावावर आहे .

