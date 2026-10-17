Shivneri Kabaddi Tournament: अजिंक्य-साईच्या जोरावर रिजनल स्पोर्ट्स बोर्डाची तिसऱ्या फेरीत धडक, माटुंगा वर्कशॉपचा उडवला धुव्वा

SHIVNERI KABADDI TOURNAMENT: रिजनल स्पोर्ट्स बोर्डाने आपल्या आक्रमक खेळाच्या जोरावर माटूंगा वर्कशॉपचा ४२-१० असा धुव्वा उडवित शिवनेरी सेवा मंडळ, दादर यांच्या वतीने आयोजित शिवनेरी कबड्डी महोत्सवाच्या व्यावसायिक गटाच्या तिसऱ्या फेरीत धडक दिली. तिसऱ्या फेरीत रिजनल स्पोर्ट्स बोर्डाचा मुकाबला आता बीपीटीशी होईल. अजिंक्य कापरेच्या पल्लेदार चढाया आणि त्याला साई केरूडच्या पोलादी पकडीची साथ मिळाल्यामुळे रिजनल स्पोर्टस बोर्डाला माटूंगा वर्कशॉपवर ३२ गुणांच्या फरकाने दणकेबाज विजय मिळवता आला. .Shivneri Kabaddi Tournament: अमर हिंदच्या विजयात सेजल कांबळे चमकली; जय भारत, यश, विश्वशांतीसह मुंबई पोस्टलचीही आगेकूच.दुसऱ्या फेरीच्या अन्य लढतीत बीपीटीने मुंबई पोलिसांचा ४५-२० असा २५ गुणांनी पराभव केला. बीपीटीकडून अनुराग सिंग याने चढाईत, तर रूपेश साळुंखे याने पकडीत चांगली कामगिरी केली. मुंबई पोलिसांकडून विजय घाडगे याने चढाईत झुंज दिली.पश्चिम रेल्वेने नेस्टजेन ॲकॅडमीचा ५३-३३ असा २० गुणांनी पराभव केला. वेस्टर्न रेल्वेकडून प्रणय राणे याने चढाईत, तर आकाश शर्मा याने पकडीत प्रभावी कामगिरी केली. नेस्टजेन ॲकॅडमीकडून निखिल पुजारी याने चढाईत आणि सुशांत वाघमोरे याने पकडीत योगदान दिले.सेंट्रल रेल्वेने रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियावर ३४-२० असा १४ गुणांनी विजय मिळवला. सेंट्रल रेल्वेकडून समीर भोगले याने चढाईत, तर राहुल परब याने पकडीत चमक दाखवली. रिझर्व्ह बँकेकडून सुमित मिसाळ आणि शंकर साळुखे यांनी अनुक्रमे चढाई आणि पकडीत प्रयत्न केले..कुमार गटात अमर क्रीडा मंडळाने श्रीराम क्रीडा मंडळावर ५३-३३ असा २० गुणांनी विजय मिळवला. अमरकडून साहिल बंगर याने चढाईत, तर सागर राजपूत याने पकडीत प्रभावी कामगिरी केली. श्रीरामकडून अमित सिंग याने चढाईत आणि हर्ष काळे याने पकडीत प्रतिस्पर्ध्यांना रोखण्याचा प्रयत्न केला. दुसऱ्या सामन्यात विजय क्लबने नवोदित क्रीडा मंडळाचा ३७-२८ असा नऊ गुणांनी पराभव केला. विजय क्लबकडून श्रेयान पुजारी आणि विजेंद्र यादव यांनी अनुक्रमे चढाई व पकडीत योगदान दिले. नवोदितकडून तनीक्ष चव्हाण याने चढाईत, तर विघ्नेश गुरव याने पकडीत कामगिरी केली..महिला गटात विवेक महिला संघाने जिजामाता महिला संघावर ४२-७ असा ३५ गुणांनी मोठा विजय मिळवला. विवेककडून हरजीत संधू हिने चढाईत, तर स्विटी हिने पकडीत चांगली कामगिरी केली. जिजामाता संघाकडून वेदिका सावंत हिने चढाईत आणि कृतिका चव्हाण हिने पकडीत प्रयत्न केले. अन्य सामन्यात डॉ. शिरोडकर संघाने स्वामी समर्थ महिला संघावर ४५-२५ असा २० गुणांनी विजय मिळवला. डॉ. शिरोडकर संघाकडून साक्षी सावंत हिने चढाईत, तर श्रावणी घाडीगावकर हिने पकडीत प्रभावी कामगिरी केली. स्वामी समर्थ संघाकडून साक्षी जंगम हिने चढाईत आणि सई शिंदे हिने पकडीत योगदान दिले..Shivneri Kabaddi Tournament : रुपाली ज्वेलर्स अन् मुंबई पोलिसांचे व्यावसायिक गटात दणकेबाज विजय.संक्षिप्त धावफलक –अमर क्रीडा मंडळ (५३) विजयी विरुद्ध श्रीराम क्रीडा विश्वस्त (३३)विजय क्लब (३७) विजयी विरुद्ध नवोदित संघ (२८)विवेक महिला संघ (४२) विजयी विरुद्ध जिजामाता संघ (०७)शिरोडकर स्पोर्ट्स क्लब (४५) विजयी विरुद्ध स्वामी समर्थ (२५)वेस्टर्न रेल्वे (५३) विजयी विरुद्ध नेक्जीन अकादमी (३३)सेन्ट्रल रेल्वे (३४) विजयी विरुद्ध रिजर्व बँक ऑफ इंडिया (२०)रिजनल स्पोर्ट्स बोर्ड (४२) विजयी विरुद्ध माटुंगा वर्क शॉप (१०)बीपीटी (४५) विजयी विरुद्ध मुंबई पोलीस (२०).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.