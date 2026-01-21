क्रीडा

72nd Senior National Women's Kabaddi: महाराष्ट्राचा महिला संघ जाहीर! पुणे ग्रामीणची रेखा सावंत सांभाळणार नेतृत्वाची धुरा

Rekha Sawant as Maharashtra Kabaddi Team: ७२व्या महिला राष्ट्रीय कबड्डी स्पर्धेकरिता महाराष्ट्राचा संघ जाहीर झाला आहे. पुणे ग्रामीणच्या रेखा सावंतकडे संघाच्या नेतृत्वाची धुरा सोपवण्यात आली आहे.
७२व्या महिला राष्ट्रीय कबड्डी स्पर्धेकरिता महाराष्ट्राचा संघ आज राज्य संघटनेचे प्रभारी अध्यक्ष गजानन कीर्तीकर यांच्या मान्यतेने व मार्गदर्शना खाली जाहीर करण्यात आला आहे. संघटनेचे सचिव बाबुराव चांदेरे हे निवडणूक कार्यात व्यस्त असल्याने कीर्तीकर यांना यात लक्ष घालावे लागले.

पुणे ग्रामीणच्या रेखा सावंतकडे संघाच्या नेतृत्वाची धुरा, तर मुंबई उपनगर पश्चिमच्या कोमल देवकरकडे उप कर्णधारपद सोपविण्यात आले.

