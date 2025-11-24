Cricket

Kabaddi World Cup: भारताच्या लेकींनी नोव्हेंबर महिन्यात जिंकला तिसरा वर्ल्ड कप; कबड्डीमध्येही मिळवले जगज्जेतेपद

India Clinch Women’s Kabaddi World Cup 2025: भारतीय महिला कबड्डी संघाने आज वर्ल्ड कप जिंकला आहे. नोव्हेंबर महिन्यातील भारतीय महिला खेळाडूंनी जिंकलेला हा तिसरा वर्ल्ड कप आहे.
Summary

  • भारतीय महिला कबड्डी संघाने ढाकामध्ये झालेल्या वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धेचे विजेतेपद जिंकले.

  • भारताने अंतिम सामन्यात चीनी तैपेई संघाला ३५-२८ ने पराभूत केले.

  • भारतीय संघ या संपूर्ण स्पर्धेत अपराजित राहिला.

