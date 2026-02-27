Indian cricketer Rinku Singh during a Team India practice session before leaving the squad following the death of his father Khachandra Singh due to stage-4 liver cancer.

क्रीडा

Rinku Singh Father Passed Away : क्रिकेटपटू रिंकू सिंगच्या वडिलांचे निधन, कर्करोगाशी झुंज अपयशी, नोएडातील रुग्णालयात घेतला अखेरचा श्वास

Khachandra Singh : रिंकू सिंगचे वडील खाचंद्र सिंग यांचे स्टेज-४ यकृताच्या कर्करोगामुळे निधन झाले. त्यांच्यावर उपचार ग्रेटर नोएडा येथील रुग्णालयात सुरू होते आणि ते व्हेंटिलेटर सपोर्टवर होते.
भारतीय क्रिकेटपटू रिंकू सिंगचे वडील खाचंद्र सिंग यांचे निधन झाले आहे. उत्तरप्रदेशातील ग्रेटर नोएडा येथील रुग्णालयात त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. रिंकू सिंगचे वडील खाचंद्र सिंग हे स्टेज-४ यकृताच्या कर्करोगाशी झुंजत होते. त्यांची प्रकृती अलीकडेच लक्षणीयरीत्या खालावली होती. ज्यामुळे त्यांना रुग्णालयात दाखल करावे लागले. वडिलांच्या बिघडत्या प्रकृतीची माहिती मिळताच, रिंकू सिंग यांना अचानक टीम इंडिया सोडून घरी परतावे लागले.खाचंद्र सिंग अनेक दिवसांपासून मेकॅनिकल व्हेंटिलेटर सपोर्टवर होते आणि सतत रेनल रिप्लेसमेंट थेरपी घेत होते.

