IND vs NZ ODI Series : भारतीय संघाला मोठा धक्का, न्यूझीलंडविरुद्ध मालिकेतून रिषभ पंत बाहेर, कारणही आलं समोर...

India face a major setback as Rishabh Pant has been ruled out of the India vs New Zealand ODI : न्यूझीलंडविरुद्ध तीन एकदिवसीय सामन्यांच्या मालिकेला आजपासून सुरुवात होत आहे. मात्र, ही मालिका सुरु होण्यापूर्वीच भारतीय संघाला मोठा धक्का बसला आहे. कारण ऋषभ पंत ( why Rishabh Pant Ruled Ou ) दुखापतीमुळे संपूर्ण मालिकेतून बाहेर पडला आहे. सरावादरम्यान ऋषभला ( Rishabh Pant injury ) दुखापत झाल्याची माहिती आहे. त्याच्या दुखापतीमुळे भारतीय संघाची डोकेदुखीदेखील वाढली आहे..मीडिया रिपोर्टनुसार, वडोदरा येथे होणाऱ्या पहिल्या एकदिवसीय सामन्यापूर्वी ऋषभ पंत फलंदाजीचा सराव करत होता. यावेळी थ्रो-डाउन स्पेशालिस्टने टाकलेला एक चेंडू पंतच्या बरगड्यांवर जाऊन आदळला. त्यामुळे त्याला इजा झाली. पंत जखमी होताच प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांच्यासह सहाय्यक प्रशिक्षक तात्काळ त्याच्याजवळ पोहोचले. वेदनेने कळवळत असलेल्या पंतला अखेर मैदानाबाहेर नेण्यात आले..India vs New Zealand 2026 ODI Squad : ३ खेळाडूंनी वाढवली अजित आगरकरची डोकेदुखी! त्यांना संघात नाही घेतलं तर काय खरं नाय....दरम्यान, ऋषभ पंतच्या दुखापतीबाबत बीसीसीआयकडून माहिती देण्यात आली आहे मात्र, त्याला झालेली दुखापत गंभीर असून रिषभला मालिकेतून बाहेर करण्यात आलं असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. त्याच्या जागी ध्रुव जुरेलची निवड करण्यात आल्याचंही बीसीसीआयकडून सांगण्यात आलं आहे..Ind vs NZ ODI 2026 : न्यूझीलंडविरुद्ध वनडे मालिकेतून पंड्या, बुमराहसह तिघांना वगळणार? 'या' धडाकेबाज फलंदाजाची एन्ट्री होण्याची शक्यता.ऋषभ पंतने भारताकडून अखेरचा एकदिवसीय सामना जुलै 2024 मध्ये श्रीलंकेविरुद्ध खेळला होता. याशिवाय 2025 मध्ये तो चॅम्पियन्स ट्रॉफी जिंकणाऱ्या भारतीय संघाचा भाग होता, मात्र त्याला एकाही सामन्यात खेळण्याची संधी मिळाली नव्हती. डावखुरा फलंदाज असलेल्या पंतने अलीकडेच 2025-26 विजय हजारे ट्रॉफीत दिल्ली संघाचे नेतृत्व केले होते. यावेळी रेल्वे संघाविरुद्ध त्याने अर्धशतकी खेळीही केली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.