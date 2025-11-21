National Para Swimming: कोल्हापूरच्या रियाची सुवर्ण यशाला गवसणी; राष्ट्रीय जलतरण पॅरा स्पर्धेत प्रभाव

मुंबई : कोल्हापूरच्या रिया पाटील हिने राष्ट्रीय जलतरण पॅरा अजिंक्यपद स्पर्धेत प्रभाव टाकला. तिने एस ५ ज्युनियर प्रकारातील १०० मीटर फ्रीस्टाइल व ५० मीटर बॅकस्ट्रोक प्रकारात सुवर्णपदक पटकावत महाराष्ट्राचा झेंडा दिमाखात फडकवला..मराठमोळ्या या कन्येने गुवाहाटी व नवी दिल्ली येथे तिने केलेला विक्रमही मागे टाकला आहे. हैदराबाद येथे ही स्पर्धा पार पडली. रिया पाटील हिने सुरुवातीला १०० मीटर फ्रीस्टाइलमध्ये अप्रतिम कामगिरी करत महाराष्ट्रासाठी पहिले पदक जिंकले..Ravina Gaikwad : उत्कृष्ट कामगिरी! शेतमजुराच्या कन्येचा आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत डंका; वणीच्या रवीना गायकवाडने पटकावले १० हजार मीटरमध्ये रौप्यपदक.ही कामगिरी तिने ३.१२ मिनिटांत पूर्ण केली. त्यानंतर ५० मीटर बॅकस्ट्रोकमध्येही तिने आपल्या कामगिरीमध्ये सातत्य ठेवत सलग दुसरे सुवर्ण नावावर कले. ५० मीटर बॅकस्ट्रोक प्रकाराची शर्यत तिने १.४२ मिनिटे इतक्या विक्रमी वेळेत पूर्ण केली..रिया पाटील हिने तिच्या कामगिरीत सातत्य राखल्याचे प्रकर्षाने दिसून येत आहे. गेल्या वर्षी गोव्यामध्ये झालेल्या पॅरा राष्ट्रीय स्पर्धेमध्ये तिने तीन सुवर्ण पदके पटकावली होती. १० मीटर फ्रीस्टाइल, ५० मीटर फ्रीस्टाइल आणि ५० मीटर बॅकस्ट्रोक या प्रकारात रिया पाटील हिने सुवर्णपदक पटकावले होते..Parli Vaijnath News : सलग दुसऱ्या वेळा राष्ट्रीय पॅरा जलतरण स्पर्धेत आभा मुंडेंने केली पाच सुवर्णपदकांची कमाई.महाराष्ट्राचा दबदबामहाराष्ट्राच्या खेळाडूंचा राष्ट्रीय जलतरण पॅरा अजिंक्यपद स्पर्धेमध्ये दबदबा दिसून आला. महाराष्ट्राच्या खेळाडूंनी या स्पर्धेमध्ये ५७ सुवर्ण, ३१ रौप्य व २६ ब्राँझपदके पटकावत देशामध्ये आपले वर्चस्व प्रस्थापित केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.