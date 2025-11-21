क्रीडा

National Para Swimming: कोल्हापूरच्या रियाची सुवर्ण यशाला गवसणी; राष्ट्रीय जलतरण पॅरा स्पर्धेत प्रभाव

Gold in 100m Freestyle and 50m Backstroke: कोल्हापूरच्या रिया पाटीलने राष्ट्रीय पॅरा जलतरण स्पर्धेत सुवर्णपदक पटकावले. महाराष्ट्राचा झेंडा दिमाखात फडकला. सातत्यपूर्ण कामगिरीत १०० मीटर फ्रीस्टाइल व ५० मीटर बॅकस्ट्रोकमध्ये विक्रम नोंदवला.
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई : कोल्हापूरच्या रिया पाटील हिने राष्ट्रीय जलतरण पॅरा अजिंक्यपद स्पर्धेत प्रभाव टाकला. तिने एस ५ ज्युनियर प्रकारातील १०० मीटर फ्रीस्टाइल व ५० मीटर बॅकस्ट्रोक प्रकारात सुवर्णपदक पटकावत महाराष्ट्राचा झेंडा दिमाखात फडकवला.

