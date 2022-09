Taniya Bhatia : इंग्लंडमध्ये होतयं काय? दिप्तीचा वाद निवळतोय तोच तानियाच्या रूममध्ये...

'वेदांता-फॉक्सकॉन'साठी आम्हीच सर्व केलं, मविआ सरकारनं नाही - फडणवीस

मुंबई : Vedanta-Foxconn Project : वेदांता-फॉक्सकॉन प्रकल्पासाठी आम्हीच सर्वकाही केलं, महाविकास आघाडीनं काहीही केलेलं नाही, असा दावा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. त्यांची केवळ नौंटकी सुरु असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. (Vedanta Foxconn project was brought by us not by MVA gov