VIDEO : भाईचा नाद करायचा नाय...रोहित शर्मा टीम इंडियाला चिअर करण्यासाठी चार्टर्ड प्लेनने कोलंबोत दाखल

टी-२० विश्वचषक स्पर्धेत आज भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील हायव्होल्टेज सामना रंगणार आहे. कोलंबो येथील आर. प्रेमदासा स्टेडियम येथे हा सामना खेळवला जाणार असून, क्रिकेट चाहत्यांमध्ये मोठी उत्सुकता निर्माण झाली आहे. विशेष म्हणजे या सामन्यासाठी भारतीय संघाचा माजी कर्णधार रोहित शर्मा कोलंबोमध्ये दाखल झाला आहे. सामना सुरू होण्यापूर्वी त्याने भारतीय खेळाडूंच्या डगआउटमध्ये जाऊन संघाला शुभेच्छा दिल्या..रोहित कोलंबोला पोहोचल्याचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. यावेळी त्याची पत्नी रितिका सजदेह देखील त्याच्यासोबत होती. रोहित विशेष चार्टर्ड विमानाने कोलंबोला पोहोचल्याची माहिती आहे. त्याच्यासोबत आयसीसीचे काही अधिकारीही आले आहेत..T20 World Cup: 'फिल्डिंग कर, पागल आहेस का...'रोहित आला सूर्याला भेटला अन् मग नेमकं काय झालं? पाहा Video.रोहित शर्मा हा आयसीसी टी-२० विश्वचषकाचा ब्रँड अॅम्बेसेडर आहे. त्यानिमित्ताने तो कोलंबोला आला असून भारतीय संघाला त्याने शुभेच्छाही दिल्या. यापूर्वी पहिल्या सामन्यावेळीही तो मैदानात दिसला होता. युएईविरुद्धच्या सामन्यापूर्वी विश्वचषकाची ट्रॉफी हातात घेऊन तो मैदानात उतरला होता. त्या वेळी आयसीसीचे अध्यक्ष जय शाह देखील उपस्थित होते..Suryakumar Yadav चा साधेपणा! रस्त्यावरच चाहत्याच्या लेकासोबत व्हिडिओ कॉलवर बोलला सुर्या, BCCI ने शेअर केला Video.रोहित शर्माच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघाने २०२२ चा टी-२० विश्वचषक जिंकला होता. त्यानंतर त्याने टी-२० आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली. यंदा आयसीसीने त्याची विश्वचषकासाठी ब्रँड अॅम्बेसेडर म्हणून निवड केली आहे. विशेष म्हणजे रोहित २००७ च्या विश्वचषक विजेत्या संघाचाही सदस्य होता. त्या वेळी महेंद्र सिंह धोनी यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने पहिला टी-२० विश्वचषक जिंकला होता..