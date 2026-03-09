Rohit Sharma Wife Viral Video : रोहित शर्मावर भडकली पत्नी रितिका! T20 वर्ल्ड कप जिंकल्यानंतर असं काय झालं, की कॅमेऱ्यासमोरच सुरू झाला वाद? पहा भांडणाचा व्हिडिओ

Rohit Sharma and Ritika Sajdeh Viral Video During India’s T20 World Cup Celebration : भारताने न्यूझीलंडवर शानदार विजय मिळवत तिसऱ्यांदा टी-२० विश्वचषक जिंकला. या ऐतिहासिक विजयाचा आनंद संपूर्ण देशभर साजरा होत असताना मैदानावर एक मजेदार प्रसंग घडल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. .या व्हिडिओमध्ये भारतीय क्रिकेटपटू रोहित शर्मा (Rohit Sharma) आणि त्याची पत्नी रितिका सजदेह (Ritika Sajdeh) यांच्यातील हलकाफुलका संवाद पाहायला मिळाला..विश्वचषकाच्या विजयानंतर संघातील खेळाडू सेलिब्रेशनमध्ये व्यस्त असताना रोहित शर्मा आपल्या पत्नीशी काहीतरी बोलताना दिसतोय. त्या वेळी रितिका सजदेह थोड्या गंभीर चेहऱ्याने त्याच्याशी बोलताना दिसते. मात्र, मैदानावर असलेल्या प्रचंड गोंगाटामुळे त्यांच्यात नेमके काय बोलणे झाले हे कॅमेऱ्यात स्पष्ट ऐकू येत नाही..List of T20 World Cup 2026 awards: पाकड्याला नमवून संजू सॅमसनने जिंकले दोन पुरस्कार, तर जसप्रीत बुमराहने पटकावले तीन... .हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर समोर आल्यानंतर अनेकांनी दोघांमध्ये काहीतरी वाद झाल्याचा अंदाज व्यक्त केला. व्हिडिओमध्ये रितिका रोहितशी काहीतरी समजावून सांगत असल्यासारखी दिसते, तर रोहित शांतपणे तिचे बोलणे ऐकत असल्याचे दिसते..तथापि, काही क्षणांनंतर रितिका हसताना आणि रोहितसोबत आनंदाने बोलताना देखील दिसते. त्यामुळे हा कोणताही गंभीर वाद नसून, विजयाच्या आनंदात झालेला हलकाफुलका संवाद असावा, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे..दरम्यान, हा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर सोशल मीडियावर चाहत्यांकडून मजेदार प्रतिक्रिया येत आहेत. एका युजरने कमेंट केली, “दोघे नक्की कशावरून भांडत असतील?” तर दुसऱ्याने लिहिले, “महिला दिनी दिवसभर पत्नीचे ऐकावेच लागते!” आणखी एका युजरने लिहिले, “घराघरात असे छोटे-मोठे वाद होतच असतात.” सध्या हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात शेअर होत असून चाहत्यांमध्ये त्याची जोरदार चर्चा रंगली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.