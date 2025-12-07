दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध मालिका संपली! आता रोहित-विराट पुन्हा मैदानावर कधी दिसणार? चाहत्यांना बघावी लागणार पुढच्या वर्षीची वाट...

विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांनी कसोटी तसेच टी-२० क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली आहे. ते दोघेही आता केवळ एकदिवसीय सामने खेळत आहेत. नुकताच झालेल्या ऑट्रेलिया आणि दक्षिण आफ्रिकाविरुद्ध एकदिवसीय मालिकेत मैदानात दिसले. दोघांनी शानदार फलंदाजी करत प्रेक्षकांची मनं जिंकली. मात्र, आता दोघेही पुन्हा कधी मैदानावर दिसणार? असा प्रश्न त्यांच्या चाहत्यांना पडला आहे. .दोघांना पुन्हा मैदानात बघण्यासाठी पुढच्या वर्षाची म्हणजेच २०२६ ची वाट बघावी लागणार आहे. नवीन वर्षाच्या सुरुवातीला म्हणजे २०२६ मध्ये न्यूझीलंडचा संघ भारतात येणार आहे. यावेळी ते तीन एकदिवसीय सामन्यांची मालिका खेळणार असून या मालिकेची सुरुवात ११ जानेवारीपासून होणार आहे. या मालिकेत रोहित आणि विराट पुन्हा मैदानात दिसतील, अशी अपेक्षा त्यांच्या चाहत्यांना आहे..'Virat Kohli - Rohit Sharma मुळे अनेक रात्री झोपलो नव्हतो, त्यामुळे...', २०२७ वर्ल्ड कप खेळण्यावर भारताचा प्रशिक्षक स्पष्टच बोलला.न्युझीलंडविरुद्ध मालिकेनंतर भारतीय संघ अफगाणिस्तान, इंग्लंड, वेस्ट इंडिज, श्रीलंका या संघांविरुद्धही एकदिवसीय सामन्यांची मालिका खेळणार आहेत. या मालिकेतील कामगिरी रोहित व विराटचं भविष्य ठरवणारी असणार आहे. जूनमध्ये अफगाणिस्तानविरुद्धची तीन वन डे सामन्यांची मालिका घरच्या मैदानावर होईल. जुलैमध्ये भारतीय संघ इंग्लंड दौऱ्यावर जाणार आहे आणि तिथे ३ वन डे सामन्यांची मालिका होईल. त्यानंतर पुढील तीन मालिका घरच्या मैदानावरच आहेत आणि त्यात एकूण ९ सामने खेळायचे आहेत..जानेवारी २०२६ - न्यूझीलंड ( होम)- ३जून २०२६ - अफगाणिस्तान ( होम) - ३जुलै २०२६ - इंग्लंड ( अवे) - ३सप्टेंबर-ऑक्टोबर २०२६ - वेस्ट इंडिज ( होम) - ३ऑक्टोबर-नोव्हेंबर २०२६ - न्यूझीलंड ( होम) -३डिसेंबर २०२६ - श्रीलंका ( होम ) - ३.महत्त्वाचे म्हणजे त्यापूर्वी दोघेही देशांतर्गत क्रिकेटही खेळणार आहेत. २४ डिसेंबर २०२५ ते १८ जानेवारी २०२६ दरम्यान होणाऱ्या विजय हजारे ट्रॉफीत दोघेही सहभागी होतील, अशी माहिती आहे. या स्पर्धेत कोहली दिल्लीकडून तर रोहित शर्मा मुंबईच्या संघात खेळणार आहेत. दोघांपुढेही फॉर्म कायम ठेवण्याचं आव्हान असणार आहे. त्यासाठी ही स्पर्धा महत्त्वाची ठरणार आहेत..धोनीच्या घरी भारतीय क्रिकेटपटूंची 'मैफिल', विराटसाठी Mahi बनला Driver; पाहा VIDEO.विराट कोहलीला विजय हजारे ट्रॉफीत खेळून तब्बल १६ वर्षांचा कालावधी लोटला आहे. २००८ ते २०१० दरम्यान विराटने दिल्लीसाठी १३ सामने खेळले आहेत. या १३ सामन्यात त्याने ८१९ धावा केल्या असून यात ४ शतकांचाही समावेश आहे. आता तो पुन्हा या स्पर्धेत दिसणार आहेत. रोहित शर्मा २०१८ मध्ये विजय हजारे ट्राफीत दिसला होता. आता तो सुद्धा या स्पर्धेत पुन्हा उतरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.