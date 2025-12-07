क्रीडा

दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध मालिका संपली! आता रोहित-विराट पुन्हा मैदानावर कधी दिसणार? चाहत्यांना बघावी लागणार पुढच्या वर्षीची वाट...

Rohit Sharma Virat Kohli Next Match 2026 : दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध मालिकेत दोघांनी शानदार फलंदाजी करत प्रेक्षकांची मनं जिंकली. मात्र, आता दोघेही पुन्हा कधी मैदानावर दिसणार? असा प्रश्न त्यांच्या चाहत्यांना पडला आहे.
Shubham Banubakode
Updated on

विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांनी कसोटी तसेच टी-२० क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली आहे. ते दोघेही आता केवळ एकदिवसीय सामने खेळत आहेत. नुकताच झालेल्या ऑट्रेलिया आणि दक्षिण आफ्रिकाविरुद्ध एकदिवसीय मालिकेत मैदानात दिसले. दोघांनी शानदार फलंदाजी करत प्रेक्षकांची मनं जिंकली. मात्र, आता दोघेही पुन्हा कधी मैदानावर दिसणार? असा प्रश्न त्यांच्या चाहत्यांना पडला आहे.

