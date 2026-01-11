Ind vs NZ ODI 2026 : रोहित शर्मा-विराट कोहली पुन्हा मैदानात; आजपासून न्यूझीलंडविरुद्धची एकदिवसीय मालिका, Playing XI मध्ये कुणाला संधी?

Rohit Sharma and Virat Kohli return to international cricket as India face New Zealand : मायदेशात होत असलेली टी-२० विश्वकरंडक स्पर्धा काही दिवसांवर आलेली आहे, या प्रकारातून निवृत्त झालेले असले तरी येत्या आठवड्यात पुन्हा एकदा चर्चा रोहित शर्मा-विराट कोहली (रो-को) यांचीच होणार आहे. न्यूझीलंडविरुद्धची तीन एकदिवसीय सामन्यांची मालिका आजपासून सुरू होत आहे. बीसीसीआयच्या निर्देशानुसार रोहित आणि विराट हे विजय हजारे राष्ट्रीय एकदिवसीय स्पर्धेत प्रत्येकी दोन सामने खेळलेले आहेत. त्यातून त्यांच्या भोवती होणारी चर्चा कायम राहिली आहे. आता पुन्हा एकदा ते केंद्रस्थानी असतील..या मालिकेतील तीन सामने ११, १४ आणि १८ जानेवारीला होणार आहेत. भारताचे हे दोन्ही सुपरस्टार फलंदाज आता केवळ एकदिवसीय प्रकारात खेळत असल्यामुळे जेव्हा जेव्हा ते मैदानात उतरले आहेत त्या प्रत्येक वेळी सर्व लक्ष त्यांच्यावरच राहिले आहे. एकीकडे रोहित-विराट यांच्याबाबतची उत्सुकता कायम असताना एकदिवसीय संघात परतणारे शुभमन गिल आणि श्रेयस अय्यर यांच्या कामगिरीवरही लक्ष असेल. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या दुसऱ्या कसोटी सामन्यात मान दुखावल्यानंतर गिल संघाबाहेर होता तर ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यात झेल पकडताना पडल्यामुळे बरगड्यांना गंभीर दुखापत झालेला श्रेयस अय्यरही प्रदीर्घ काळानंतर संघात परतणार आहे..IND vs NZ ODI : रो-को पुन्हा अॅक्शन मोडमध्ये दिसणार; भारतीय संघ वाचा कधी, कुठे खेळणार; Live Telecast डिटेल्स.शुभमन गिल कर्णधार म्हणूनही संघात परतणार आहे, त्यामुळे अगोदरच्या सामन्यात शानदार शतकी खेळी केल्यानंतरही यशस्वी जयस्वालला संघाबाहेर जावे लागणार, हे निश्चित आहे. गिल आणि रोहित शर्मा हे सलामीचे फलंदाज असतील. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या अखेरच्या एकदिवसीय सामन्यात जयस्वालने आपले पहिलेवहिले शतक केले होते. श्रेयस अय्यर चौथ्या क्रमांकावर फलंदाजी करेल. त्याच्या अनुपस्थितीत या क्रमांकावर डळमळीत झाला होता..गिलच्या अनुपस्थितीत दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेत नेतृत्व करणारा केएल राहुल खालच्या क्रमांकावर फलंदाजी करेल. तो यष्टीरक्षणाचीही जबाबदारी सांभाळत असल्यामुळे रिषभ पंतला संघाबाहेर जावे लागेल. जसप्रीत बुमरा आणि हार्दिक पंड्या यांना या एकदिवसीय मालिकेतून विश्रांती देण्यात आली आहे, त्यामुळे मोहम्मद सिराजला पुनरागमनाची संधी मिळाली आहे..Arjun Tendulkar समोर मोठं आव्हान; टीम इंडियाचा कॅप्टन शुभमन गिलशी होणार सामना, जाणून घ्या ही मॅच कधी व केव्हा रंगणार.अर्शदीप सिंग, हर्षित राणा आणि प्रसिध कृष्णा हे संघातील इतर वेगवान गोलंदाज आहेत; पण सिराजची अंतिम संघातील निवड निश्चित असेल. रवींद्र जडेजाही प्रदीर्घ कालावधीनंतर एकदिवसीय संघात परतला आहे. तोसुद्धा उद्याच्या सामन्यात खेळेल. त्याच्या साथीला कुलदीप यादव आणि वॉशिंग्टन सुंदर हे इतर फिरकी गोलंदाज असतील..संघ यातून निवडणारभारत : शुभमन गिल (कर्णधार), यशस्वी जयस्वाल, विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल, रिषभ पंत, रवींद्र जडेजा, नितीशकुमार रेड्डी, वॉशिंग्टन सुंदर, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंग, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज आणि हर्षित राणा.न्यूझीलंड : मिचेल ब्रेसवेल (कर्णधार), डेव्हन कॉनवे, मिचेल हेय, निक केली, हेन्री निकोल्स, विल यंग, जॉश क्लार्कसन, झॅक फॉल्कस, डॅरेल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, आदित्य अशोक, क्रिस्टन क्लार्क, कायले जेमिन्सन, जेडेन लेनॉक्स आणि मिचेल रीस..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.