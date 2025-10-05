Ajit Agarkar: रोहित शर्मासाठी परतीचा प्रवास सुरू? कर्णधारपदावरून दूर करण्याची माहिती दिली होती,आगरकर

अहमदाबाद: टी-२० आणि कसोटीमधून अगोदरच निवृत्ती घेणाऱ्या रोहित शर्मा आणि काही अंशी विराट कोहली यांचा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील परतीचा प्रवास सुरू झाल्याचे संकेत मिळू लागले आहेत..मार्च महिन्यात दुबईत झालेल्या चॅम्पियन्स करंडक स्पर्धेत अंतिम सामन्यात निर्णायक खेळी करून विजेतेपद जिंकणारा रोहित शर्मा आता भारतीय संघ खेळणाऱ्या पुढच्या एकदिवसीय सामन्यात कर्णधार नसेल. कर्णधारपदामध्ये आम्ही बदल करत आहोत. यासंदर्भात आम्ही रोहितशी अगोदर चर्चा केली होती, असे आगरकर यांनी सांगितले. रोहितचे यावर काय मत होते, असे विचारले असता आगरकर यांनी ही चर्चा निवड समिती आणि रोहित शर्मा यांच्यातील होती, असे उत्तर दिले..Asia Cup 2025: कितीही विरोध करा, India vs Pakistan मॅच रद्द होणार नाहीच! १४ सप्टेंबरला लढत होणार, कारण....२०२३ मध्ये विश्वकरंडक जिंकण्याचा स्वप्नभंग झाल्यानंतर रोहितने २०२७ मध्ये होणाऱ्या विश्वकरंडक स्पर्धेचे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवले होते, परंतु त्या स्पर्धेपर्यंत तो ४० वर्षांचा होणार आहे. २०२७ मधील विश्वकरंडक स्पर्धेत रोहित-विराट खेळणार का, याबाबत आगरकर यांनी थेट उत्तर दिले नाही..रोहित आणि विराट आता या फॉरमॅटमध्ये खेळत असल्यामुळे त्यांची आता निवड केली आहे. ही विश्वकरंडक स्पर्धा अजून दूर आहे. त्यामुळे त्याची चर्चा आत्ताच करण्याची गरज नाही, असे आगरकर यांनी स्पष्ट केले..अर्थात एका टप्प्यावर आम्हाला पुढील विश्वकरंडक स्पर्धेचा विचार करावा लागेल, पण हा फॉरमॅट फार कमी खेळला जातो. त्यामुळे पुढच्या खेळाडूला किंवा पर्यायी खेळाडूला संधी द्यायची म्हटली, तर त्याला स्वतःची तयारी करण्यासाठी किंवा नियोजनासाठी जास्त सामने मिळत नाहीत, म्हणून गिलकडे आम्ही आत्तापासूनच कर्णधारपद दिले आहे, असेही आगरकर म्हणाले..रोहितची एकदिवसीय प्रकारातील कामगिरीडिसेंबर २०२१ मध्ये रोहितची एकदिवसीय प्रकारात कर्णधार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. त्याने एकूण ५६ एकदिवसीय सामन्यात भारताचे कर्णधारपद भूषवले आहे. यात ४२ विजय, १२ पराभव, एक सामना बरोबरीत आणि एक सामना अनिर्णित. असा त्याचा लेखाजोखा आहे. यात त्याने २०१८ चा आशिया करंडक हंगामी कर्णधार म्हणून जिंकून दिला होता. त्यानंतर २०२३ मध्येही आशिया करंडक जिंकण्याची कामगिरी केली. २०२३ मधील विश्वकरंडक स्पर्धेत उपविजेतेपदावर समाधान मानावे लागल्यानंतर यंदा मार्च महिन्यात चॅम्पियन्स करंडकही जिंकून दिला..तीन कर्णधारांचा प्रयोग अयोग्यतीन प्रकारासाठी वेगवेगळे कर्णधार नियुक्त करणे, हे योग्य वाटत नाही. त्यामुळे व्यवस्थित प्लॅनिंग करता येत नाही, असे आगरकर यांनी सांगितले. चॅम्पियन्स करंडक जिंकून दिल्यानंतर रोहितला कर्णधारपदावरून दूर करणे किती आव्हानात्मक होते, असे विचारले असता आगरकर म्हणाले, चॅम्पियन्स करंडक जिंकला नसता तरी रोहितबाबत हा निर्णय कठीण होता, पण आज नाही तर सहा महिन्यांनी हा निर्णय घ्यावा लागला असता..Rohit Shetty’s Love Affair: या अभिनेत्रीवर फिदा होता रोहित शेट्टी, बायकोला सोडायला होता तयार; पण नात्याचा झाला थरकाप उडवणारा शेवट!.दोन आयसीसी करंडकरोहित शर्मा दोन आयसीसी करंडक (टी-२० विश्वकरंडक आणि चॅम्पियन्स करंडक) जिंकून देणारा कर्णधार ठरलेला आहे. धोनीच्या नावावर दोन विश्वकरंडक (२००७, २०११) आणि चॅम्पियन्स ट्रॉफी असे तीन आयसीसी करंडक आहेत. कपिल देव यांच्या नावावर १९८३ मधील विश्वविजेतेपद आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.