Hajare Karandak : ऋतुराज गायकवाडचे शानदार शतक

ऋतुराज गायकवाडच्या शतकाच्या जोरावर त्रिशतकी धावा उभारणाऱ्या महाराष्ट्र संघाने विजय हजारे करंडक स्पर्धेत उत्तराखंड संघाचा १२९ धावांनी पराभव केला.
सकाळ वृत्तसेवा
जयपूर - ऋतुराज गायकवाडच्या शतकाच्या जोरावर त्रिशतकी धावा उभारणाऱ्या महाराष्ट्र संघाने विजय हजारे करंडक स्पर्धेत उत्तराखंड संघाचा १२९ धावांनी पराभव केला. त्यामुळे चार सामन्यांनंतर गटात चौथ्या स्थानापर्यंत प्रगती केली.

