Sachin Tendulkar : BCCIच्या अध्यक्षपदासाठी सचिन तेंडुलकर अनुत्सुक? महत्त्वाची अपडेट समोर...नेमकं काय घडतंय?

Sachin Tendulkar Uninterested in BCCI President Post : भारतीय क्रिकेट मंडळाच्या अध्यक्षपदाच्या शर्यतीत भाग घेण्याची कोणतीही योजना नसल्याचे सचिनने आप्तस्वकीयांना सांगितल्याचे ‘सकाळ’ला कळाले आहे.
Roger Binny Successor Speculation : भारतीय क्रिकेट मंडळाचे अध्यक्ष म्हणून माजी खेळाडू रॉजर बिन्नी पदउतार झाले आणि नवा अध्यक्ष कोण होणार याच्या चर्चा रंगू लागल्या. यात सचिन तेंडुलकर अध्यक्ष होण्याची शक्यता बोलली जाऊ लागल्याने चर्चेला अजून रंग चढला. प्रत्यक्षात सचिन तेंडुलकर अशा कोणत्याही पदासाठी उत्सुक नसल्याचे ‘सकाळ’ला खात्रीलायकरीत्या समजले आहे.

