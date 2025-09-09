Sachin Tendulkar : BCCIच्या अध्यक्षपदासाठी सचिन तेंडुलकर अनुत्सुक? महत्त्वाची अपडेट समोर...नेमकं काय घडतंय?

Roger Binny Successor Speculation : भारतीय क्रिकेट मंडळाचे अध्यक्ष म्हणून माजी खेळाडू रॉजर बिन्नी पदउतार झाले आणि नवा अध्यक्ष कोण होणार याच्या चर्चा रंगू लागल्या. यात सचिन तेंडुलकर अध्यक्ष होण्याची शक्यता बोलली जाऊ लागल्याने चर्चेला अजून रंग चढला. प्रत्यक्षात सचिन तेंडुलकर अशा कोणत्याही पदासाठी उत्सुक नसल्याचे ‘सकाळ’ला खात्रीलायकरीत्या समजले आहे. .भारतीय क्रिकेट मंडळाच्या अध्यक्षपदाच्या शर्यतीत भाग घेण्याची कोणतीही योजना नसल्याचे सचिनने आप्तस्वकीयांना सांगितल्याचे ‘सकाळ’ला कळाले आहे. २८ सप्टेंबरला भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाची ९४वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा मुंबईत होणार आहे. याच महत्त्वपूर्ण बैठकीत मंडळाचा अध्यक्ष आणि आयपीएल अध्यक्ष नेमला जाणार आहे..Sachin Tendulkar : 'क्रिकेटचा देव' भारतीय क्रिकेटची सूत्र हाती घेणार? सचिन तेंडूलकर BCCI चा नवा अध्यक्ष होणार? वार्षिक सभेपूर्वी चर्चांना उधाण....रॉजर बिन्नीनंतर परत एकदा माजी खेळाडू नेमला जावा, असे विचार कानी पडत असल्याने तो माजी खेळाडू कोण असू शकतो, यावरून बऱ्याच वावड्या पसरू लागल्या. बऱ्याच माध्यमांनी महान माजी खेळाडू नेमला जाण्याची शक्यता उगाच वर्तवली म्हणून मग सचिन तेंडुलकरचे नाव माध्यमातून गाजू-वाजू लागले..Sachin Tendulkar: मास्टर-ब्लास्टरच्या घरीही गणरायाचे जल्लोषात स्वागत! कुटुंबियांच्या उपस्थिती झाली प्राणप्रतिष्ठा; पाहा Video.पूर्वनियोजित व्यावसायिक कामासोबत समाजकार्यात गुंतला असल्याने सचिनला बीसीसीआय अध्यक्षपदासारख्या मोठ्या पदासाठी पुरेसा वेळ देणे शक्य होणार नाही. बीसीसीआय अध्यक्षपदासाठी माध्यमातून जास्त करून माजी खेळाडूंचे नाव बोलले जात असले तरी राज्य क्रिकेट संघटनेच्या जाणकार पदाधिकाऱ्यांपैकी सुद्धा काही लोक मानाच्या पदासाठी उत्सुक असल्याचे कळते आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.