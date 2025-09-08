Sachin Tendulkar : 'क्रिकेटचा देव' भारतीय क्रिकेटची सूत्र हाती घेणार? सचिन तेंडूलकर BCCI चा नवा अध्यक्ष होणार? वार्षिक सभेपूर्वी चर्चांना उधाण...

Sachin Tendulkar BCCI President: सप्टेंबर महिन्याच्या अखेरीस बीसीसीआयची वार्षिक सर्वसाधारण बैठक पार पडणार आहे. या बैठकीत बीसीसीआयच्या नव्या अध्यक्षांची निवड होण्याची शक्यता आहे. सध्या राजीव शुक्ला यांच्याकडे अंतरिम पदभार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे नव्या अध्यक्षपदासाठी सचिन तेंडुलकरच्या नावाची जोरदार चर्चा सुरु आहे. मात्र, याबाबत अध्याप कोणतीही अधिकृत माहिती पुढे आलेली नाही. .मिळालेल्या माहितीनुसार, येत्या २८ सप्टेंबर रोजी बीसीसीआयची वार्षिक सर्वसाधार बैठक पार पडणार आहे. या बैठकीत ३ वर्षांसाठी बीसीसीआयचा अध्यक्ष निवडला जाणार आहे. यापूर्वी सौरव गांगुली आणि रॉजर बिन्नी यांनी हे पद सांभाळलं आहे. त्यानंतर आता सचिन तेंडूलकर बीसीसीआयचा नवा अध्यक्ष होईल का? याकडे सर्वांच लक्ष लागलं आहे..Team India: करुण नायरसाठी कसोटी संघाचे दरवाजे होणार बंद? श्रेयस अय्यरबाबत 'तो' निर्णय घेत BCCI ने दिले मोठे संकेत.दरम्यान, बीसीसीआयचे निवृत अध्यक्ष रॉजर बिन्नी यांनी जुलै महिन्यात वयाची ७० वर्ष पूर्ण झाली. त्यामुळे त्यांनी पद सोडले आहे. सध्या उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला अंतरिम अध्यक्ष म्हणून जबाबदारी सांभाळत आहेत. दरम्यान, २८ तारखीला होणाऱ्या बैठकीत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, संयुक्त सचिव आणि कोषाध्यक्ष अशा प्रमुख पदांसाठी निवडणुका होणार आहेत..Sachin Tendulkar: मास्टर-ब्लास्टरच्या घरीही गणरायाचे जल्लोषात स्वागत! कुटुंबियांच्या उपस्थिती झाली प्राणप्रतिष्ठा; पाहा Video.याशिवाय, अपेक्स कौन्सिलसाठी एक सदस्य, आयपीएल गव्हर्निंग कौन्सिलसाठी दोन सदस्य आणि भारतीय क्रिकेटर असोसिएशनचे प्रतिनिधी निवडले जाणार आहेत. अशातच अध्यक्षपदासाठी सचिन तेंडुलकरचं नाव काही दिवसांपासून चर्चेत आहे. ब्रिटनमधील अँडरसन-तेंडुलकर ट्रॉफी दरम्यान एका वरिष्ठ राजकीय नेत्याने त्यांच्याशी अनौपचारिक चर्चा केली असल्याची माहिती आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.