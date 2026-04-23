SAFF Women's Championship स्पर्धेची फिफा क्रमवारीनुसार गटवारी जाहीर; भारत अन् गतविजेते बांगलादेश एकाच गटात

गोव्यात होणाऱ्या सॅफ महिला अजिंक्यपद फुटबॉल स्पर्धेचा ड्रॉ बुधवारी काढण्यात आला, त्यानुसार पाच वेळचा विजेता यजमान भारत आणि गतविजेता बांगलादेश संघ एकाच गटात आले आहेत. मालदीव ब गटातील तिसरा संघ आहे. एकूण सहा संघांची समावेश असलेली स्पर्धा २५ मेपासून फातोर्डा येथील पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियमवर खेळली जाईल. .दक्षिण आशियाई फुटबॉल महासंघाचे (सॅफ) सचिवालय बांगलादेशमधील ढाका येथे असून तेेथे बुधवारी दुपारी ड्रॉ काढण्यात आला. अ गटात गतउपविजेता नेपाळ, श्रीलंका व भूतान हे संघ आहेत. दोन्ही गटांतील अव्वल दोन संघ उपांत्य फेरीत पात्र ठरतील..सॅफ महिला अजिंक्यपद स्पर्धेचा ड्रॉ फिफाच्या महिला जागतिक फुटबॉल क्रमवारीनुसार झाला. २१ एप्रिलच्या फिफा महिला क्रमवारीत भारत ६९व्या, नेपाळ ८७व्या, बांगलादेश ११२व्या, श्रीलंका १६२व्या, भूतान १६४व्या, तर मालदीव १६७व्या क्रमांकावर आहे. क्रमवारीनुसार ड्रॉसाठी भारत व नेपाळ, बांगलादेश व श्रीलंका, भूतान व मालदीव अशी विभागणी करण्यात आली होती..यावर्षी ऑस्ट्रेलियात झालेल्या एएफसी आशिया कप महिला फुटबॉल स्पर्धेत भारत व बांगलादेश संघ खेळले होते. भारतात दुसऱ्यांदा स्पर्धा सॅफ महिला अजिंक्यपद फुटबॉल स्पर्धा भारतात दुसऱ्यांदा होत आहे. २०१६ मध्ये पश्चिम बंगालमधील सिलीगुडी येथे स्पर्धा झाली होती व तेव्हा भारताने स्पर्धा चौथ्यांदा जिंकली होती..गोव्यातील फातोर्डा येथेही सॅफ स्पर्धा दुसऱ्यांदा खेळली जात आहे. १९९९ मध्ये पुरुषांची सॅफ अजिंक्यपद स्पर्धा गोव्यात झाली होती व तेव्हा भारताने अंतिम लढतीत बांगलादेशला नमविले होते. सॅफ महिला स्पर्धा भारताने सर्वाधिक पाच वेळा (२०१०, २०१२, २०१४, २०१६, २०१९) जिंकली आहे. मागील दोन वेळेस (२०२२ व २०१४) बांगलादेशने या स्पर्धेत विजेतेपद पटकावले.स्पर्धेची गटवारीअ गट : नेपाळ, श्रीलंका, भूतानब गट : भारत, बांगलादेश, मालदीव.