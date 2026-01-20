क्रीडा

Saina Nehwal: भारताची फुलराणी निवृत्त! म्हणाली, '...तेव्हा खेळणं थांबवायलाच हवं'

Saina Nehwal Retirement: भारताची फुलराणी म्हणून ओळखली जाणाऱ्या सायना नेहवालने बॅडमिंटनमधून निवृत्ती घेतली आहे. तिने दोन वर्षांपूर्वी शेवटची स्पर्धा खेळली.
Saina Nehwal Retirement: भारतीय दिग्गज बॅटमिंटन खेळाडू सायना नेहवाल हिने मोठा निर्णय घेतला आहे. तिने बॅडमिंटनमधून निवृत्तीची घोषणा केली आहे. तिने निवृत्तीमागील कारणही सांगितले आहे. सायनाने सोशल मीडियावर पोस्ट न करता पॉडकास्टमध्ये सांगितले आहे.

सायनाने (Saina Nehwal) सांगितले की तिच्या गुडघ्यामध्ये असलेल्या वेदनेमुळे तिच्यासाठी आता खेळणे शक्य नाही. तिने शेवटची स्पर्धा २०२३ मध्ये सिंगापूर ओपन खेळली. सायनाने २०१२ मध्ये ऑलिम्पिक पदक जिंकले होते.

