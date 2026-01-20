Saina Nehwal: भारताची फुलराणी निवृत्त! म्हणाली, '...तेव्हा खेळणं थांबवायलाच हवं'

Saina Nehwal Retirement: भारतीय दिग्गज बॅटमिंटन खेळाडू सायना नेहवाल हिने मोठा निर्णय घेतला आहे. तिने बॅडमिंटनमधून निवृत्तीची घोषणा केली आहे. तिने निवृत्तीमागील कारणही सांगितले आहे. सायनाने सोशल मीडियावर पोस्ट न करता पॉडकास्टमध्ये सांगितले आहे. सायनाने (Saina Nehwal) सांगितले की तिच्या गुडघ्यामध्ये असलेल्या वेदनेमुळे तिच्यासाठी आता खेळणे शक्य नाही. तिने शेवटची स्पर्धा २०२३ मध्ये सिंगापूर ओपन खेळली. सायनाने २०१२ मध्ये ऑलिम्पिक पदक जिंकले होते. .Saina Nehwal: नीरज जिंकला तेव्हा भालाफेकबद्दल कळलं! सायनाचं विधान अन् नेटिझन्स म्हणाले ही तर 'कंगना'.३५ वर्षीय सायनाने पॉडकास्टमध्ये सांगितले की 'मी दोन वर्षांपूर्वीच खेळणे बंद केले आहे. मी माझ्या अटींवर खेळायला सुरुवात केली होती आणि माझ्या अटींवरच खेळणे सोडले आहे. त्यामुळे मला निवृत्तीची घोषणा करणे गरजेचे वाटले नाही.'.सायनाच्या मते तिच्या गुडघ्यातील कार्टिलेज पूर्ण खराब झाले असून तिला संधिवात झाला आहे. ती म्हणाली, 'जेव्हा तुम्ही खेळू शकत नाही, तेव्हा तुम्ही थांबायला हवे. मी पहिल्या ८-९ तास सराव करायची, पण आता माझे गुडघे १-२ तासातच उत्तर देऊन टाकतात. त्यानंतर सुज येते. त्यामुळे मी विचार केला की आता खूप झालं. मी माझी कारकिर्दी आणखी ताणू शकत नाही.'.सायना नेहवालला २०१६ ऑलिम्पिकदरम्यान झालेल्या गुडघ्याच्या दुखापतीमुळे मोठा फटका बसला होता. पण त्यानंतर तिने दमदार पुनरागमन कत २०१७ वर्ल्ड चॅम्पियनशीपमध्ये कांस्य आणि २०१८ राष्ट्रकुल स्पर्धेत सुवर्णपदक मिळवले होते. मात्र त्यानंतर तिला सातत्याने गुडघ्याच्या दुखापतीचा सामना करावा लागला होता. सायनाने २०२४ मध्येच जाहीरपणे तिला संधिवात असल्याचे सांगितले होते..Saina Nehwal: आता ८-९ तासांचा सराव करू शकत नाही, निवृत्तीचा विचार चालू... सायनाने स्पष्टच सांगितलं.सायनाने जेव्हा २०१२ मध्ये ऑलिम्पिक स्पर्धेत कांस्य पदक जिंकले होते, तेव्हा ती ऑलिम्पिक मेडल जिंकणारी भारताची पहिली बॅडमिंटन खेळाडू ठरली होती. तिने तीनवेळा ऑलिम्पिक स्पर्धा खेळली आहे. ती २००८ मध्ये जेव्हा वर्ल्ड ज्युनियर चॅम्पियनशीप जिंकली होती, तेव्हा प्रकाशझोतात आली होती. त्यावर्षी ती पहिल्यांदा ऑलिम्पिक खेळली होती. २००९ मध्ये तिने BWF सुपर सिरीजही जिंकली. २०१० साली तिने राष्ट्रकुल स्पर्धेत सुवर्णपदकाची कमाई केली होती. सायनाचा २००९ मध्ये अर्जुन पुरस्काराने आणि २०१० मध्ये राजीव गांधी खेलरत्न पुरस्काराने गौरव करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.