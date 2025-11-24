क्रीडा

Sakal Premier League: आजपासून रंगणार ‘सकाळ प्रीमिअर लीग’चा थरार; विजेत्या संघाला दोन लाखांचा पुरस्कार, विजेतेपदासाठी झुंजणार ३२ संघ

Match Schedule and Venue Details: विदर्भातील क्रिकेटपटूंना व्यासपीठ देण्यासाठी ‘सकाळ प्रीमिअर लीग’ टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धा अजनी मैदानावर. ३२ संघांचा समावेश; अंतिम सामना ३० नोव्हेंबर रोजी.
नागपूर : ‘सकाळ’ने विदर्भातील क्रिकेटपटूंना व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने ‘सकाळ प्रीमिअर लीग’ टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धेचे आयोजन केले आहे. सोमवारी (ता.२४) सायंकाळी ५.३० वाजता अजनी येथील मध्य रेल्वेच्या मैदानावर स्पर्धेचा उद्‍घाटन सोहळा रंगणार आहे.

