Sakal Premier League: आजपासून रंगणार ‘सकाळ प्रीमिअर लीग’चा थरार; विजेत्या संघाला दोन लाखांचा पुरस्कार, विजेतेपदासाठी झुंजणार ३२ संघ

नागपूर : ‘सकाळ’ने विदर्भातील क्रिकेटपटूंना व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने ‘सकाळ प्रीमिअर लीग’ टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धेचे आयोजन केले आहे. सोमवारी (ता.२४) सायंकाळी ५.३० वाजता अजनी येथील मध्य रेल्वेच्या मैदानावर स्पर्धेचा उद्घाटन सोहळा रंगणार आहे..या स्पर्धेच्या निमित्ताने क्रिकेटप्रेमींना सामन्यांतील थरार अनुभवता येईल. अजनी मैदानावर विद्युतझोतात ही स्पर्धा होणार असून, अंतिम सामना ३० नोव्हेंबर रोजी होईल. स्पर्धेत ३२ संघांचा समावेश आहे..नागपूरसह संपूर्ण देशातील हौशी क्रिकेटपटूंना मोठ्या व्यासपीठावर खेळता यावे, यासाठी ‘सकाळ’ने ही स्पर्धा आयोजित केली आहे. स्पर्धा साखळी व बाद पद्धतीने खेळविण्यात येणार आहे..सहभागी ३२ संघांची आठ गटांत विभागणी करण्यात आली असून, प्रत्येक गटातील विजेता संघ उपांत्यपूर्व फेरीसाठी पात्र ठरेल. उपांत्य व अंतिम सामना ३० तारखेला खेळविण्यात येईल. सामन्यातील एक डाव प्रत्येकी सहा षटकांचा राहील. दिवसा होणारे सामने सकाळी ९ ते दुपारी १ तर विद्युतझोतातील सामने दुपारी २ ते रात्री ९.३० पर्यंत होतील..Sakal Premier League: सकाळ प्रिमिअर लीग २३ नोव्हेंबरपासून रंगणार; विजेत्या संघाला दोन लाखांचा पुरस्कार, ३२ संघांचा राहणार सहभाग.असे असतील पुरस्कारविजेता ः दोन लाख रुपयेउपविजेता ः १ लाख रुपयेवैयक्तिक पुरस्कार ः मालिकावीर, स्पर्धेतील सर्वोत्कृष्ट फलंदाज, गोलंदाज व अन्य पुरस्कारप्रेक्षकांसाठीही आकर्षक पुरस्कार, रोज लकी ड्रॉप्रवेश शुल्क : १५ हजार रुपये माहितीसाठी संपर्कअमित रोशनखेडे ९९२२४२७७१५अंकूश ७०२०४२७७२५रजत ८०५५४३३४११.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.