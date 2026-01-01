क्रीडा

Hajare Karandak : मुंबई संघाचा विजयी चौकार; ४४४ धावांचा डोंगर, सर्फराझचे झंझावाती दीडशतक

विजय हजारे राष्ट्रीय एकदिवसीय क्रिकेट स्पर्धेत मुंबईने आपली विजयी घोडदौड कायम राखताना आज झालेल्या सामन्यात गोवा संघाचा ८७ धावांनी पराभव केला.
जयपूर - विजय हजारे राष्ट्रीय एकदिवसीय क्रिकेट स्पर्धेत मुंबईने आपली विजयी घोडदौड कायम राखताना आज झालेल्या सामन्यात गोवा संघाचा ८७ धावांनी पराभव केला आणि सलग चौथा विजय मिळवला.

