Hajare Karandak : मुंबई संघाचा विजयी चौकार; ४४४ धावांचा डोंगर, सर्फराझचे झंझावाती दीडशतक

जयपूर - विजय हजारे राष्ट्रीय एकदिवसीय क्रिकेट स्पर्धेत मुंबईने आपली विजयी घोडदौड कायम राखताना आज झालेल्या सामन्यात गोवा संघाचा ८७ धावांनी पराभव केला आणि सलग चौथा विजय मिळवला. .मुंबईने प्रथम फलंदाजीत ५० षटकांत ४४४ धावांचा मोठा डोंगर उभा केला; परंतु गोवा संघानेही प्रतिकार करून नऊ बाद ३५७ धावांपर्यंत मजल मारली.मुंबईकडून सर्फराझ खानने तुफानी दीडशतकी खेळी केली. ७५ चेंडूंत १५७ धावा करताना त्याने तब्बल १४ षटकार मारले. याव्यतिरिक्त नऊ चौकारांचीही पेरणी केली. सर्फराझचा भाऊ मुशीर खानने ६० तर हार्दिक तामोरेने २८ चेंडूंतच ५३ धावांचा तडाखा दिला..देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये ४४५ धावांचे लक्ष्य पार झालेले नाही, तरीही गोवा संघाने चार बाद १२० अशी परिस्थिती झालेली असतानाही प्रतिकार सोडला नाही. मूळचा दिल्लीकर असलेल्या या गोवा संघातून खेळणाऱ्या ललित यादवने ६४ धावांची खेळी केली; परंतु लक्षवेधक प्रतिकार केला तो अभिनव तेजराणा याने. त्याने ७० चेंडूंतच १०० धावा फटकावल्या. ललित आणि अभिनव यांनी १०३ चेंडूंत ११७ धावांची भागीदारी केली. त्यानंतर कर्णधार दीपराज गावकरने तर २८ चेंडूंत ७० धावांचा तडाखा दिला..मुंबई कर्णधार शार्दुल ठाकूरने स्वतःसह सात गोलंदाज वापरले, यात यशस्वी जयस्वालला तीन षटके गोलंदाजी दिली आणि जयस्वालने त्यात ५२ धावा दिल्या असल्या तरी दोन विकेट मिळवल्या. अभिनव आणि दीपराज या दोघांना त्याने बाद केले..संक्षिप्त धावफलक - मुंबई - ५० षटकांत ८ बाद ४४४ (यशस्वी जयस्वाल ४६-६४ चेंडू, ६ चौकार, अंगक्रिश रघुवंशी ११, मुशीर खान ६०-६६ चेंडू, ५ चौकार, २ षटकार, सर्फराझ खान १५७-७५ चेंडू, ९ चौकार, १४ षटकार, सिद्धेश लाड १७, शार्दुल ठाकूर २७-८ चेंडू, २ चौकार, ३ षटकार, हार्दिक तामोरे ५३-२८ चेंडू, ६ चौकार, २ षटकार, शम्स मुलानी २२, तनुष कोटियन नाबाद २३, अर्जुन तेंडुलकर ८-०-७८-०, कौशिक व्ही. १०-२-६०-२, दीपराज गावकर ७-०-५७-१, दर्शन मिसाळ ९-०-९८-३, ललित यादव ९-०-९३-२) वि. वि. गोवा - ५० षटकांत ९ बाद ३५७ (अर्जुन तेंडुलकर २४-२७ चेंडू, ५ चौकार, स्नेहल कवठणकर २७, सुयश प्रभुदेसाई ३१, ललित यादव ६४-६६ चेंडू, ३ चौकार, २ षटकार, अभिनव तेजराणा १००-७० चेंडू, ५ चौकार, ८ षटकार, दीपराज गावकर ७०-२८ चेंडू, ४ चौकार, ७ षटकार, शार्दुल ठाकूर ६-०-२०-३, तुषार देशपांडे ७-०-५३-१, सिलव्हेस्टर डिसोझा ७-१-४३-१, मुशीर खान १०-०-६२-१, यशस्वी जयस्वाल ३-०-५२-२).अर्जुन तेंडुलकर सलामीलागोवा संघाने अर्जुन तेंडुलकरला सलामीला पाठवण्याचे डावपेच तयार केले आणि गोलंदाजीत अपयशी ठरलेल्या अर्जुनने २७ चेंडूंत पाच चौकारांसह २४ धावा केल्या. तत्पूर्वी यशस्वी जयस्वाल खेळत असल्यामुळे मुंबईची फलंदाजी ताकदवर झाली होती. त्याने ६४ चेंडूंचा सामना केल्यानंतर सहा चौकारांसह ४६ धावा केल्या..दोन बाद १०१ अशा सुरुवातीनंतर मुंबईच्या डावाला आकार दिला तो मुशीर खान आणि सर्फराझ खान यांनी. या दोघा भावांनी ६० चेंडूंत ९३ धावांची भागीदारी केली. सर्फराझने त्यानंतर सिद्धेश लाडसह ३१ चेंडूंत ४५, शार्दुल ठाकूरसह १३ चेंडूंत ४२ आणि हार्दिक तामोरेसह २४ चेंडूंत ५९ धावांची भागीदारी केल्यामुळे मुंबईचा संघ चारशेपार धावा करणार हे निश्चित झाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.