Thailand Open: सात्त्विक-चिरागचा थायलंड ओपन विजयासाठी संघर्ष; ३-गेममध्ये इंडोनेशियावर मात; सलामीला पिछाडी, दुसऱ्या गेममध्ये कलाटणी; सात्त्विक-चिरागची दमदार लढाई

बँकॉक: पुरुष दुहेरीतील अव्वल मानांकित सात्त्विक आणि चिराग शेट्टी यांना थायलंड ओपन बॅडमिंटन स्पर्धेत सलामीलाच विजयासाठी मोठा संघर्ष करावा लागला..आजपासून सुरू झालेल्या या स्पर्धेत सात्विक-चिराग यांनी इंडोनेशियाच्या मुह पुत्र एरविन्साह आणि बगस मौलाना यांचा तीन गेममध्ये १९-२१, २३-२१, २१-१० असा पराभव केला. यासाठी त्यांना ६४ मिनिटे लढा द्यावा लागला..Thailand Open: लक्ष्य सेन, पी. व्ही. सिंधूच्या कामगिरीवर लक्ष; थायलंड ओपन बॅडमिंटन स्पर्धा आजपासून; आयुष शेट्टीकडूनही अपेक्षा.पहिला गेम गमावल्यानंतरही दुसऱ्या गेममध्ये सात्विक आणि चिराग दुसऱ्या गेममध्ये ११-१६ असे पिछाडीवर पडले होते. त्यानंतर सलग सात गुण मिळवत त्याने सामन्याला कलाटणी दिली. इंडोनेशियाच्या जोडीनेही १८-१८ अशी बरोबरी साधण्यास यश मिळवले; परंतु अटीतटीच्या क्षणी सात्विक-चिराग यांनी नियंत्रण कमी होऊ दिले नाही..हा दुसरा गेम प्रतिस्पर्धी खेळांडूंच्या क्षमतेचा कस पाहणारा ठरला. मोठ्या रॅलीजमध्ये दमछाक होत होती; पण भारतीयांचा खेळ सरस होत राहिला. तिसऱ्या आणि निर्णायक गेममध्ये सात्विक आणि चिराग यांनी यांनी आपला दरारा सिद्ध केला. ब्रेकच्या वेळी ११-५ अशी मोठी आघाडी घेतली आणि तेथून मागे वळून पाहिले नाही. भारताच्या या जोडीचा पुढच्या फेरीत मलेशियाच्या जेरेमी गुंटिंग आणि मुहम्मद हायकल यांच्याविरुद्ध सामना होईल..Premium|India unique museums guide : फोटोग्राफीचा १८० वर्षांचा वारसा एकाच छताखाली; पुण्याच्या हाजी फरीदभाई शेख यांच्या कॅमेरा संग्रहालयाची रंजक सफर.त्या अगोदर पुरुषांच्या एकेहीत ऑलिंपिक ब्राँझपदक विजेत्या ली झी जिया याने भारताच्या मानव चौधरीचा २१-१९, २१-१८ असा पात्रता फेरीत पराभव केला. गुडघ्याला झालेल्या दुखापतीनंतर ली झी जिया पुनरागमन करत आहे. त्यामुळे त्याला पात्रता फेरी खेळावी लागली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.