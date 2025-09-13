क्रीडा

Hong Kong Open 2025: सात्विक चिराग जोडी उपांत्य फेरीत; लक्ष्य सेनचीही अंतिम चारमध्ये धडक

Satwik Chirag: हाँगकाँग ओपन सुपर ५०० बॅडमिंटन स्पर्धेत सात्विक साईराज रंकीरेड्डी-चिराग शेट्टी जोडी आणि लक्ष्य सेन यांनी उपांत्य फेरीत धडक दिली. भारतीय खेळाडूंच्या दमदार कामगिरीमुळे पदकाच्या आशा वाढल्या आहेत.
Hong Kong Open 2025

Hong Kong Open 2025

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

हाँगकाँग : भारतीय खेळाडूंनी हाँगकाँग ओपन या सुपर ५०० बॅडमिंटन स्पर्धेतील पुरुष दुहेरी व पुरुष एकेरी अशा दोन विभागांत उपांत्य फेरीत प्रवेश केला. सात्विक साईराज रंकीरेड्डी-चिराग शेट्टी या जोडीने दुहेरीमध्ये आणि लक्ष्य सेन याने पुरुषांच्या एकेरीमध्ये प्रतिस्पर्धी खेळाडूंवर मात करीत अंतिम चार फेरीमध्ये धडक मारली.

Loading content, please wait...
sports
Badminton
players
Satwik-Chirag duo
Hong Kong Open Badminton

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com