Hong Kong Open 2025: सात्विक चिराग जोडी उपांत्य फेरीत; लक्ष्य सेनचीही अंतिम चारमध्ये धडक

हाँगकाँग : भारतीय खेळाडूंनी हाँगकाँग ओपन या सुपर ५०० बॅडमिंटन स्पर्धेतील पुरुष दुहेरी व पुरुष एकेरी अशा दोन विभागांत उपांत्य फेरीत प्रवेश केला. सात्विक साईराज रंकीरेड्डी-चिराग शेट्टी या जोडीने दुहेरीमध्ये आणि लक्ष्य सेन याने पुरुषांच्या एकेरीमध्ये प्रतिस्पर्धी खेळाडूंवर मात करीत अंतिम चार फेरीमध्ये धडक मारली..सात्विक साईराज रंकीरेड्डी-चिराग शेट्टी या जोडीला आठवे मानांकन देण्यात आले आहे. या जोडीने यंदाच्या मोसमात ठसा उमटवला असून जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धेमध्ये ब्राँझपदकही पटकावले..या स्पर्धेतही आतापर्यंत या जोडीने छान खेळ केला आहे. सात्विक-चिराग जोडीने गुरुवारी झालेल्या लढतीत पीरातचाई सुखफून व पक्कापोन थीरारातसाकुल या जोडीवर मात करीत उपांत्यपूर्व फेरीत प्रवेश केला. सात्विक-चिराग जोडीने शुक्रवारी झालेल्या लढतीमध्ये आरीफ जुनैदी-रॉय किंग याप या जोडीवर २१-१४, २०-२२, २१-१६ अशी तीन गेममध्ये मात केली..सात्विक-चिराग या जोडीने सुरुवातीला संथ खेळ केला. त्यानंतर मात्र पहिल्या गेममध्ये १२-१२ अशी बरोबरी साधण्यात त्यांना यश लाभले. सात्विक-चिराग जोडीने सलग पाच गुण कमवताना धडाकेबाज खेळ साकारला..भारतीय जोडीने पहिला गेम २१-१४ असा आपल्या नावावर केला. या दरम्यान आक्रमक स्मॅश मारत त्यांनी प्रतिस्पर्धी जोडीवर वर्चस्व गाजवले. पुढील गेममध्ये मात्र मलेशियन जोडीने झोकात पुनरागमन केले. या जोडीने दबावाखाली खेळ उंचावला व २२-२० अशी बाजी मारली. दोन गेममध्ये १-१ अशी बरोबरी झाल्यानंतर अखेरच्या गेममध्ये भारतीय जोडीने वर्चस्व गाजवले. सात्विक-चिराग जोडीने हा गेम २१-१६ असा जिंकत आगेकूच केली..