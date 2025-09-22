China Masters 2025:सात्त्विक चिराग जोडीचा पुन्हा स्वप्नभंग; चायना मास्टर्स बॅडमिंटन स्पर्धा : कोरियन जोडीकडून पराभव

शेनझेन (चीन) : सात्त्विक साईराज रंकीरेड्डी-चिराग शेट्टी या भारतातील दिग्गज जोडीचा पुन्हा एकदा स्वप्नभंग झाला. जागतिक अजिंक्यपद बॅडमिंटन स्पर्धेमध्ये ब्राँझपदकावर समाधान मानावे लागल्यानंतर हाँगकाँग ओपन स्पर्धेमध्ये अंतिम फेरीत पराभूत झाल्यामुळे सात्त्विक-चिराग जोडीला उपविजेतेपदावर समाधान मानावे लागले होते..चायना मास्टर्स या सुपर ७५० बॅडमिंटन स्पर्धेतही तीच पुनरावृत्ती पाहायला मिळाली. किम वोन हो-सिओ सेयुंग जेई या कोरियन जोडीकडून भारताच्या जोडीला सरळ दोन गेममध्ये पराभवाचा सामना करावा लागला..किम वोन हो व सिओ सेयुंग जेई या कोरियन जोडीने मागील वर्षी वेगवेगळ्या खेळाडूंसोबत खेळण्याचा अनुभव घेतला, पण यंदाच्या मोसमात ही जोडी पुन्हा एकत्र खेळताना दिसत आहे. या दोन खेळाडूंचा एकत्र खेळण्याचा निर्णय या वेळी हितकारक ठरला आहे. यंदाच्या मोसमात या जोडीने नऊ स्पर्धांच्या अंतिम फेरीत प्रवेश केला आहे. यापैकी सहा स्पर्धांच्या जेतेपदाला त्यांनी गवसणी घातली आहे. यामध्ये पॅरिसमधील जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धा (सुवर्णपदक), ऑल इंग्लंड व इंडोनेशिया ओपन या महत्त्वाच्या स्पर्धांचा समावेश आहे..सात्त्विक रंकीरेड्डी-चिराग शेट्टी आणि किम वोन हो-सिओ सेयुंग जेई यांच्यामधील पहिल्या गेममध्ये सुरुवातीला भारतीय जोडीचे वर्चस्व होते. दोन जोड्यांमध्ये ६-६ अशी बरोबरी झाल्यानंतर भारतीय जोडीने १४-८ अशी आघाडी मिळवली, मात्र यानंतर कोरियन जोडीने झोकात पुनरागमन केले. नऊ पैकी आठ गुण कोरियन जोडीने मिळवले. त्यामुळे दोन जोड्यांमध्ये १७-१७ अशी बरोबरी झाली. यानंतर १९-१९ अशी बरोबरी झाली. किम याने अफलातून गुण मिळवत कोरियाला २०-१९ असे पुढे नेले. अखेर कोरियन जोडीने पहिला गेम २१-१९ असा आपल्या नावावर केला..पुढील गेममध्ये भारतीय जोडीने ३-२ अशी आघाडी मिळवली, मात्र पुढे जाऊन दोन जोड्यांमध्ये ४-४ अशी बरोबरी झाली. भारतीय खेळाडूंनी कोरियाचा बचाव भेदला व ८-६ अशी आघाडी मिळवली, मात्र कोरियन खेळाडूंनी हार मानली नाही. कोरियन खेळाडूंनी १०-९ अशी एका गुणाची आघाडी मिळवली. ब्रेकनंतर कोरियन जोडीने भारतावर वर्चस्व राखले..सुरुवातीला १५-११ व नंतर १७-१४ अशी आघाडी घेण्यात त्यांना यश मिळाले. अखेर कोरियन जोडीने दुसरा गेम २१-१५ असा आपल्या नावावर केला व अजिंक्यपदाची माळ आपल्या गळ्यात घातली..तांत्रिक खेळामध्ये यशसात्त्विक साईराज रंकीरेड्डी-चिराग शेट्टी आणि किम वोन हो-सिओ सेयुंग जेई यांच्यामधील जेतेपदाच्या लढाईकडे सर्वांचेच लक्ष होते. सर्वोत्तम आक्रमण आणि सर्वोत्तम बचाव अशी ही लढत होती, मात्र कोरियन जोडीने दबावाखाली आपला खेळ घसरू दिला नाही. तसेच तांत्रिक बाबींमध्ये सरस खेळ केला. याच कारणांमुळे कोरियन जोडीला विजेतेपदावर मोहर उमटवता आली..Hong Kong Open Badminton 2025: सात्विक-चिराग जोडीसह लक्ष्यने संधी गमावली; हाँगकाँग ओपन बॅडमिंटन स्पर्धा, भारतीय खेळाडू उपविजेते.जेतेपदाची प्रतीक्षा वाढलीसात्त्विक साईराज रंकीरेड्डी-चिराग शेट्टी या भारतीय जोडीला यंदाच्या (२०२५) मोसमात अद्याप एकाही स्पर्धेच्या जेतेपदावर नाव कोरता आलेले नाही. पॅरिसमधील जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धेत ब्राँझपदक पटकावल्यानंतर भारतीय जोडीला हाँगकाँग व चायना येथील स्पर्धांमध्ये उपविजेतेपदावर समाधान मानावे लागले आहे. यामुळे भारतीय जोडीची जेतेपदाची प्रतीक्षा वाढली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.