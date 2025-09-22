क्रीडा

China Masters 2025:सात्त्विक चिराग जोडीचा पुन्हा स्वप्नभंग; चायना मास्टर्स बॅडमिंटन स्पर्धा : कोरियन जोडीकडून पराभव

Badminton Final: सात्त्विक साईराज रंकीरेड्डी-चिराग शेट्टी या भारतातील दिग्गज जोडीचा पुन्हा एकदा स्वप्नभंग झाला. जागतिक अजिंक्यपद बॅडमिंटन स्पर्धेमध्ये ब्राँझपदकावर समाधान मानावे लागल्यानंतर हाँगकाँग ओपन स्पर्धेमध्ये अंतिम फेरीत पराभूत झाल्यामुळे सात्त्विक-चिराग जोडीला उपविजेतेपदावर समाधान मानावे लागले होते.
China Masters 2025

China Masters 2025

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

शेनझेन (चीन) : सात्त्विक साईराज रंकीरेड्डी-चिराग शेट्टी या भारतातील दिग्गज जोडीचा पुन्हा एकदा स्वप्नभंग झाला. जागतिक अजिंक्यपद बॅडमिंटन स्पर्धेमध्ये ब्राँझपदकावर समाधान मानावे लागल्यानंतर हाँगकाँग ओपन स्पर्धेमध्ये अंतिम फेरीत पराभूत झाल्यामुळे सात्त्विक-चिराग जोडीला उपविजेतेपदावर समाधान मानावे लागले होते.

Loading content, please wait...
China
sports
Badminton
players
Satwik-Chirag duo

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com