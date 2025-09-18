Satwik Chirag: सात्त्विक चिराग जोडीची विजयी सलामी; चायना मास्टर्स बॅडमिंटन, लक्ष्य सेनचे आव्हान संपुष्टात

शेनजेन (चीन) : सात्त्विक साईराज रंकीरेड्डी-चिराग शेट्टी या भारतीय जोडीने चायना मास्टर्स या बॅडमिंटन स्पर्धेत विजयी सलामी दिली. पुरुष दुहेरीत भारतीय जोडीने विजयी वाटचाल केली असली तरी पुरुष एकेरीमध्ये लक्ष्य सेनच्या रूपात भारताला पराभवाचा सामना करावा लागला. त्यामुळे लक्ष्यचे आव्हान संपुष्टात आले..सात्त्विक साईराज रंकीरेड्डी-चिराग शेट्टी या जोडीला मागील आठवड्यात हाँगकाँग ओपनमध्ये उपविजेतेपदावर समाधान मानावे लागले होते. या जोडीकडून यंदाच्या मोसमात चमकदार खेळ होत आहे; मात्र जेतेपदावर काही मोहर उमटवता येत नाही. चायना मास्टर्स बॅडमिंटन स्पर्धेतही या जोडीकडून दमदार सुरुवात झाली आहे. .Satwiksairaj Chirag: लक्ष्यसह चिराग सात्त्विकही अंतिम फेरीत; हाँगकाँग ओपन बॅडमिंटन, सेनची लढत चीनच्या दुसऱ्या मानांकित खेळाडूशी.जुनेदी आरीफ व रॉय याप या मलेशियन जोडीवर भारतीय जोडीने शानदार विजय मिळवला. पहिल्या गेममध्ये दोन्ही जोड्यांमध्ये कडवा संघर्ष पाहायला मिळाला. दबावाखाली सात्त्विक-चिराग जोडीने आपला खेळ उंचावला व २४-२२ अशी बाजी मारली. भारतीय जोडीने दुसऱ्या गेममध्ये २१-१३ असे यश मिळवले व सामना आपल्या नावावर केला. सात्त्विक-चिराग जोडीने ४२ मिनिटांमध्ये विजयावर शिक्कामोर्तब केले..३० मिनिटांमध्ये पराभवभारताचा अनुभवी बॅडमिंटनपटू लक्ष्य सेन याला पुरुषांच्या एकेरीत ३० मिनिटांमध्ये पराभवाचा सामना करावा लागला. टोमा ज्युनियर पोपोव याने लक्ष्य सेनवर सरळ दोन गेममध्ये विजय साकारला. टोमा पोपोव याने लक्ष्य सेन याला २१-११, २१-१० असे नमवले व पुढल्या फेरीत प्रवेश केला..Hong Kong Open 2025: सात्विक चिराग जोडी उपांत्य फेरीत; लक्ष्य सेनचीही अंतिम चारमध्ये धडक.दुहेरीत निराशाभारतीय खेळाडूंकडून दुहेरीतही निराशा झाली. ध्रुव कपिला-तनीषा क्रॅस्टो या जोडीला मिश्र दुहेरीत दुसऱ्या मानांकित फेंग झी-हुयांग पिंग या जोडीकडून २१-१९, २१-१३ अशी हार पत्करावी लागली. भारतीय जोडीला ४२ मिनिटांमध्ये पराभव पत्करावा लागला. ओंग यी-कारमेन टिंग या जोडीने ऋतपर्ण पंडा व स्वेतपर्ण पंडा या भारतीय जोडीला २१-८, २१-१३ असे सहज पराभूत केले. भारतीय जोडीचा २८ मिनिटांमध्ये पराभव झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.