Satwik Chirag: सात्त्विक चिराग जोडीची विजयी सलामी; चायना मास्टर्स बॅडमिंटन, लक्ष्य सेनचे आव्हान संपुष्टात

China Masters badminton: शेनजेन येथे सुरू असलेल्या चायना मास्टर्स बॅडमिंटन स्पर्धेत सात्त्विक साईराज रंकीरेड्डी-चिराग शेट्टी या जोडीने दमदार सुरुवात करत मलेशियन जोडीचा पराभव केला. मात्र, पुरुष एकेरीत लक्ष्य सेन पराभूत झाल्याने त्याचे आव्हान संपुष्टात आले.
सकाळ वृत्तसेवा
शेनजेन (चीन) : सात्त्विक साईराज रंकीरेड्डी-चिराग शेट्टी या भारतीय जोडीने चायना मास्टर्स या बॅडमिंटन स्पर्धेत विजयी सलामी दिली. पुरुष दुहेरीत भारतीय जोडीने विजयी वाटचाल केली असली तरी पुरुष एकेरीमध्ये लक्ष्य सेनच्या रूपात भारताला पराभवाचा सामना करावा लागला. त्यामुळे लक्ष्यचे आव्हान संपुष्टात आले.

