Badminton: सात्त्विक साईराज चिराग यांची अंतिम फेरीत धडक; चायना मास्टर्स बॅडमिंटन, उपांत्य फेरीत दोन गेममध्ये ४१ मिनिटांत विजय

शेन्झेन (चीन) : भारताची स्टार जोडी सात्त्विक साईराज आणि चिराग शेट्टी यांनी माजी जागतिक विजेत्या आरोन चिया आणि सोह वुई यीक यांचा पराभव करीत चायना मास्टर्स सुपर ७५० बॅडमिंटन स्पर्धेच्या पुरुष दुहेरीच्या अंतिम फेरीत धडक मारली..गेल्या आठवड्यात हाँगकाँग ओपनमध्ये उपविजेतेपद आणि याआधी जागतिक अजिंक्यपद स्पर्धेत ब्राँझपदक जिंकलेल्या सात्त्विक-चिराग जोडीने आपल्या जुने प्रतिस्पर्धी आरोन-सोह यांना २१-१७, २१-१४ अशा सरळ गेममध्ये पराभूत केले..सामन्यापूर्वी या भारतीय जोडीचा मलेशियन जोडीविरुद्ध ४-११ असे वर्चस्व होते; मात्र पॅरिस येथे झालेल्या विश्वचषक स्पर्धेत ब्राँझपदक जिंकताना सात्त्विक-चिराग यांनी आरोन-सोह यांचा अलीकडेच पराभव केला होता..शनिवारी झालेल्या ४१ मिनिटांच्या उपांत्य फेरीत भारतीय जोडीने जबरदस्त आक्रमक खेळ करताना भक्कम बचाव दाखवला आणि पूर्ण कोर्टवर वर्चस्व गाजवले. आरोन विशेषतः लयीत दिसत नव्हता..आरोन-सोह यांनी सलग चार गुण जिंकून १०-७ अशी आघाडी घेतली; परंतु आरोनच्या तीन चुका (त्यात एक सर्व्हिस फॉल्ट) यामुळे सात्त्विक-चिरागला पुनरागमनाची संधी मिळाली. मलेशियन जोडीने ११-१० अशी आघाडी राखली होती..Satwik Chirag: सात्त्विक चिराग जोडीची विजयी सलामी; चायना मास्टर्स बॅडमिंटन, लक्ष्य सेनचे आव्हान संपुष्टात.सात्त्विकच्या दमदार स्मॅशेस आणि प्रतिस्पर्ध्यांच्या चुका यामुळे भारतीय १८-१४ने पुढे गेले. सात्त्विकच्या एका धारदार रिटर्नने त्यांना चार गेम पॉइंट मिळाले आणि दुसऱ्या संधीवर त्यांनी पहिला गेम जिंकला. सात्त्विकच्या स्मॅशेस आणि चिरागच्या नेटवरील खेळामुळे त्यांनी ८-२ अशी आघाडी घेतली. मलेशियन जोडीने फरक ६-८ असा कमी केला तरी भारतीयांनी या गेमच्या मध्यावर ११-६ अशी आघाडी घेतली होती. आरोन-सोह यांनी फरक ९-११ असा केला; पण सात्त्विक-चिरागने लगेचच आक्रमण वाढवत १५-९ अशी आघाडी घेतली. १६-१२ अशा स्थितीत सात्त्विकचा विजेच्या गतीने आलेला स्मॅश आणि नशिबाने साथ देणारा नेट कॉर्ड पॉइंट यामुळे मलेशियन जोडीवर चुका वाढत गेल्या..