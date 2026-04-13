क्रीडा

Sawan Barwal: सावन बरवालचा नवा राष्ट्रीय विक्रम ४८ वर्षांनंतर शिवनाथचा पूर्ण मॅरेथॉनमधील रेकॉर्ड मोडीत

Sawan Barwal Breaks 48-Year-Old National Record: सावन बरवालने रॉटरडॅम मॅरेथॉनमध्ये २:११:५८ वेळ नोंदवत ४८ वर्षांनंतर भारताचा राष्ट्रीय विक्रम मोडला. शिवनाथ सिंगचा ऐतिहासिक विक्रम मागे टाकत भारतीय ॲथलेटिक्समध्ये नवे पर्व सुरू केले.
Sawan Barwal

Sawan Barwal

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

रॉटरडॅम (नेदरलँड्स‌) : हिमाचल प्रदेशचा धावपटू सावन बरवाल याने रविवारी (ता. १२) ऐतिहासिक कामगिरी केली. त्याने एन. एन. रॉटरडॅम येथील पूर्ण मॅरेथॉन (४२ किमी) शर्यत दोन तास, ११ मिनिटे व ५८ सेकंदांत पूर्ण करीत भारतासाठी राष्ट्रीय विक्रम नोंदवला.

Related Stories

No stories found.