School Basketball : शालेय बास्केटबॉल स्पर्धेत मिलेनियम, अमानोरा, आर्मी, विद्यांचलची विजयी घोडदौड

पुणे : जिल्हा क्रीडा परिषद आणि शिक्षण विभागाच्या (मनपा) वतीने आयोजित चौदा वर्षांखालील मुलांच्या गटाच्या शालेय बास्केटबॉल स्पर्धेत मिलेनियम स्कूल, अमानोरा स्कूल, आर्मी पब्लिक, पवार पब्लिक, विद्यांचल स्कूलने प्रतिस्पर्ध्यांवर विजय मिळविले. .डेक्कन जिमखाना क्लबच्या बास्केटबॉल कोर्टवर सुरू असलेल्या या स्पर्धेत ओजस गोयलने (६ गुण) केलेल्या सुरेख कामगिरीच्या जोरावर दी ऑॅब्रिस स्कूलने शिवणेच्या वॉलनट स्कूलचा १७-६ असा अकरा गुणांनी पराभव केला. मिलेनियम नॅशनल स्कूलने क्रुट स्कूलला ३०-९ असा २१ गुणांनी नमविले त्यात महत्त्वाचा वाटा श्लोक वांळीबे व मित खंडेलवालने (प्रत्येकी ६ गुण) केलेल्या जोरदार खेळाचा होता. .मयंक कुमारच्या (१२ गुण) सुरेख कामगिरीने खडकीच्या आर्मी पब्लिक स्कूलने एसपीएम पब्लिक इंग्रजी माध्यमला २२-६ असा सोळा गुणांनी पराभूत केले. श्लोक शिंदे (८ गुण) व वेदांत कृष्णच्या (७ गुण) सुरेख खेळाने हडपसरच्या अमानोरा स्कूलने मगरपट्टाच्या व्हिबग्योर प्रशालेवर ३१-७ असा २४ गुणांनी विजय मिळविला..आराध्य भावसारने नोंदविलेल्या १८ गुणांच्या जोरावर उंड्रीच्या द बिशप्स को एड प्रशालेने कोंढव्याच्या दिल्ली पब्लिक स्कूलचा २४-१९ असा केवळ पाच गुणांनी पराभव केला. यावेळी अभिराजसिंग भारीने (११ गुण) केलेली खेळी एकाकी ठरली..क्लारा ग्लोबल स्कूलने मांजरीच्या द कल्याणी स्कूलला १३-२ असा अकरा गुणांनी हरविले. बाणेरच्या विद्याचंल स्कूलने वाघोलीच्या संस्कृती प्रशालेवर १६-८ असे आठ गुणांनी हरविले. तर पवार पब्लिक स्कूलने नगर रोडच्या सेंट फ्रान्सिस स्कूलचा १७-१२ असा पाच गुणांनी पराभव केला.