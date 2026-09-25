Asian Games 2026 : नाद खुळा! १९ वर्षाच्या पोरानं जिंकली ७ सुवर्णपदकं; आशियाई क्रीडा स्पर्धेत असं कधीच कुणाला जमलं नव्हतं...

first athlete to win seven gold medals Asian Games: चीनचा १९ वर्षीय जलतरणपटू झानशुओ झँग ( Zhanshuo Zhang ) याने आशियाई क्रीडा स्पर्धा २०२६ मध्ये सात सुवर्णपदकं जिंकली. आशियाई क्रीडा स्पर्धेच्या इतिहासात एकाच पर्वात सर्वाधिक ७ सुवर्णपदकं जिंकणारा तो पहिला खेळाडू ठरला. त्याने शुक्रवारी ४०० मीटर फ्रीस्टाईलमध्ये ३ मिनिटे ४१.२८ सेकंदाची वेळ नोंदवून सातवे सुवर्ण नावावर केले. त्याचा विश्वविक्रम अवघ्या १.३० सेकंदाने हुकला. जर्मनीच्या ल्युकास मार्टेन्सने ३ मिनिटे ३९.९८ मिनिटांच्या वेळेसह तो नोंदवला होता. .झँगने याआधी १५००, ८०० आणि २०० मीटर फ्रीस्टाईलसह तीन रिले स्पर्धेतील सुवर्णपदकं जिंकली होती. त्याने ही विक्रमी कामगिरी केल्यानंतर आपल्या सुवर्णपदकांची संख्या बोटाने मोजून दाखवली. त्याचा हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. चीनच्या खेळाडूंनी जलतरण स्पर्धेत एकूण ३० सुवर्णपदक जिंकली आहेत. सहा दिवसांत त्यांनी या क्रीडा प्रकारात एकूण ५४ पदकं नावावर केली. तीन वर्षांपूर्वी त्यांनी जलतरणात २८ सुवर्णपदकं जिंकली होती आणि तो विक्रम यावेळी मोडला गेला..Asian Games 2026: मनप्रीत, गुलवीर सिंग, बारानिका यांनी इतिहास घडवला! दिवसभरात १ सुवर्ण, दोन रौप्य अन् ३ कांस्यपदकांची कमाई.या शर्यतीत जपान ७ सुवर्णासह एकूण ३७ पदकं जिकून दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत. चीनच्या २८ वर्षीय झांग युफेईने महिलांच्या ५० मीटर बटरफ्लाय प्रकारात बाजी मारली आणि ती आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील आतापर्यंतची सर्वाधिक पदके मिळवणारी महिला जलतरणपटू ठरली. या स्पर्धेतील तिच्या पदकांची संख्या १२ झाली आहे. .Zhang Zhanshuo - 7 gold medals१५०० मीटर फ्रीस्टाईल२०० मीटर फ्रीस्टाईल४०० मीटर फ्रीस्टाईल८०० मीटर फ्रीस्टाईल४ बाय १०० मीटर फ्रीस्टाईल रिले४ बाय १०० मीटर मिडले रिले४ बाय २०० मीटर फ्रीस्टाईल रिले .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.