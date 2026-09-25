क्रीडा

Asian Games 2026 : नाद खुळा! १९ वर्षाच्या पोरानं जिंकली ७ सुवर्णपदकं; आशियाई क्रीडा स्पर्धेत असं कधीच कुणाला जमलं नव्हतं...

Zhang Zhanshuo seven gold medals Asian Games 2026: चीनच्या १९ वर्षीय जलतरणपटू झांग झानशुओने आशियाई क्रीडा स्पर्धेत अशी कामगिरी करून दाखवली, जी याआधी कोणत्याही खेळाडूला जमली नव्हती.
Asian Games 2026

ZHANG ZHANSUO WINS RECORD SEVEN GOLD MEDALS

esakal

Swadesh Ghanekar
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first athlete to win seven gold medals Asian Games: चीनचा १९ वर्षीय जलतरणपटू झानशुओ झँग ( Zhanshuo Zhang ) याने आशियाई क्रीडा स्पर्धा २०२६ मध्ये सात सुवर्णपदकं जिंकली. आशियाई क्रीडा स्पर्धेच्या इतिहासात एकाच पर्वात सर्वाधिक ७ सुवर्णपदकं जिंकणारा तो पहिला खेळाडू ठरला. त्याने शुक्रवारी ४०० मीटर फ्रीस्टाईलमध्ये ३ मिनिटे ४१.२८ सेकंदाची वेळ नोंदवून सातवे सुवर्ण नावावर केले. त्याचा विश्वविक्रम अवघ्या १.३० सेकंदाने हुकला. जर्मनीच्या ल्युकास मार्टेन्सने ३ मिनिटे ३९.९८ मिनिटांच्या वेळेसह तो नोंदवला होता.

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