Sharmila Dhankhad: शर्मिला धनखडने रचला गोळाफेकीत इतिहास; पोलिओ, कौटुंबिक छळ अन्‌ आर्थिक संकटाचा सामना

ग्लासगो: हरियानामध्ये जन्मलेल्या ३९ वर्षीय शर्मिला धनखड हिने सोमवारी मध्यरात्री ग्लासगो येथे राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेमध्ये भारताचा झेंडा दिमाखात फडकवला. वयाच्या दुसऱ्या वर्षी पोलिओचा सामना करावा लागल्यानंतर १८व्या वर्षी झालेल्या लग्नामुळे तिला शारीरिक व मानसिक त्रासालाही सामोरे जावे लागले. .शेतकरी वडील व नेत्रहीन आई यामुळे कुटुंबाची परिस्थिती हलाखीचीच होती. या सर्व संकटांवर मात करीत शर्मिला हिने महिलांच्या एफ ५७ या प्रकारामध्ये ९.८१ मीटर दूर गोळा फेकत सुवर्णपदकावर नाव कोरले. राष्ट्रकुल स्पर्धेतील पॅरा ॲथलेटिक्समध्ये सुवर्णपदक पटकावणारी शर्मिला ही भारताची पहिलीच खेळाडू ठरली, हे विशेष..MCC License Suspended: मुंबईतील क्रिकेट संघटनांना तुकाराम मुंढेंचा दणका, क्रिकेट क्लब ऑफ इंडियासह ५ क्लबचे परवाने निलंबित.शर्मिला धनखड हिने अंतिम फेरीमध्ये अव्वल दर्जाची कामगिरी केली. तिने ९.८१ मीटर दूर गोळा फेकून भारताचे ऐतिहासिक सुवर्णपदक निश्चित केले. घानाच्या झिनाबू इसाह हिने ८.६५ मीटर दूर गोळा फेकून रौप्यपदकाची कमाई केली. भारताच्याच शिल्पा शायला हिने ७.२६ मीटर दूर गोळा फेकून ब्राँझपदकाची माळ आपल्या गळ्यात घातली. या पदकविजेत्या कामगिरीमुळे भारताची राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेतील पॅरा ॲथलेटिक्समधील पदकाची २० वर्षांची प्रतीक्षा संपली..नायजेरिन खेळाडूचा ‘फाऊल’ अन् शिल्पाला ब्राँझ भारताच्या शिल्पा शायला हिला गोळाफेकीमध्ये सुरुवातीला चौथे स्थान मिळाले होते; मात्र भारताने घेतलेल्या आक्षेपानंतर नायजेरियाच्या खेळाडूचा वैध प्रयत्न फाऊल ठरवण्यात आला. त्यामुळे शिल्पाला ब्राँझपदक मिळाले; मात्र या निर्णयाविरोधात नायजेरियाकडून पुन्हा आक्षेप घेतला जाऊ शकतो..शर्मिलाचा खडतर प्रवास एफ ५७ हा गट हा खालच्या अंगांमध्ये शारीरिक अडचण, अवयवांची कमतरता किंवा स्नायूंची ताकद कमी असलेल्या खेळाडूंसाठी असतो. हरियानातील चित्रोली गावातील शर्मिलाच्या आयुष्यात अनेक संकटे आली. वयाच्या दुसऱ्या वर्षी पोलिओमुळे तिचा डावा पाय बाधित झाला. लहान वयात तिचे लग्न झाले..Kyrgyzstan Medical Universities: किर्गिझस्तानमधील विद्यापीठांपासून दूर राहा; भारतीय दूतावासाकडून वैद्यकीयच्या विद्यार्थ्यांना सूचना.तिला कौटुंबिक छळालाही सामोरे जावे लागले. नंतर कुटुंबाच्या मदतीने तिने नव्याने आयुष्य सुरू केले. शर्मिलाने अजित सिंग यांच्याशी विवाह केला. त्यांना दोन मुले आहेत. अजित यांच्या प्रोत्साहनामुळे शर्मिलाने २०२० मध्ये प्रशिक्षक टेकचंद यांच्या मार्गदर्शनाखाली पॅरा ॲथलेटिक्समधील सराव व प्रशिक्षणाला सुरुवात केली. अवघ्या एका वर्षात तिने राष्ट्रीय स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकले. त्यानंतर ती गोळाफेक आणि चक्रफेक या प्रकारांमध्ये भारतातील आघाडीच्या पॅरा खेळाडूंमध्ये गणली जाऊ लागली. यावर्षी तिने फाझ्झा आंतरराष्ट्रीय पॅरा ॲथलेटिक्स स्पर्धेतही सुवर्णपदक जिंकले. २०२२च्या बर्मिंगहॅम राष्ट्रकुल स्पर्धेत ती चौथ्या स्थानावर राहिली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.