Shivam Dube: ‘खरा अष्टपैलू’ होण्याचा निर्धार; शिवम दुबेचा षटकारांसह गोलंदाजीत दमदार संदेश!

अहमदाबाद : नेदरलँड्सविरुद्ध संघाला गरज असताना कडक फलंदाजी केली ती शिवम दुबेने. त्याने मारलेले सहा षटकार थेट प्रेक्षकांमध्ये क्षेपणास्त्रासारखे जाऊन आदळले. नंतर सूर्यकुमारने अत्यंत विचारपूर्वक शिवम दुबेला गोलंदाजी दिली. कप्तानने विश्वास दाखवला आणि शिवम दुबेने त्याला दोन फलंदाजांना बाद करून साथ दिली..त्याच्या गोलंदाजीवर दोन कठीण झेल सुटलेसुद्धा. सामन्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना शिवमने आपण खरा अष्टपैलू खेळाडू बनण्याचा ध्यास घेतल्याचे सांगितले. फलंदाजीबाबत मी विश्वासात होतो. संघाने माझ्याकडून काही षटके मारा करायची अपेक्षा केली. आशिया कप स्पर्धेत मला अगदी नवा चेंडू टाकायची संधी दिली. ही गोष्ट मी गांभीर्याने घेतली आणि मी गोलंदाजी सुधारण्यासाठी मेहनत घेण्याचे प्रमाण वाढवले, असे दुबेने सांगितले..T20 WC, IND vs NED: ...अन् मोठा अनर्थ थोडक्यात टळला! सूर्यकुमार - रिंकू सिंगची जोरात धडक अन् चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला; Video.खास करून शारीरिक तंदुरुस्तीवर जास्त भर देत मी सरावात लक्ष दिले. चांगली मध्यमगती गोलंदाजी करायला खूप तंदुरुस्ती लागते. केलेल्या मेहनतीचा चांगला परिणाम झाला. गोलंदाजीत आणि क्षेत्ररक्षणात सुधारणा घडवून आणायच्या प्रयत्नांना थोडे यश येऊ लागले आहे, असे मला वाटते. गौतम गंभीर आणि सूर्यकुमारने माझ्यावर दाखवलेल्या विश्वासाला पात्र ठरण्याची प्रक्रिया चालू झाली आहे, शिवम दुबे म्हणाला..T20 World Cup: आठवणीत रमताना: २००७ ची फायनल, विंडीजचा धमाका ते २०२४ मधील विजेतेपद....भारतीय फलंदाजी अपेक्षेप्रमाणे अजून चमकली नसल्याचे पत्रकारांनी बोलून दाखवता शिवम दुबेने वेगळा विचार मांडला. जर सलामीला चांगली दणकट सुरुवात झाली तर तिलक वर्मा वेगळा खेळू शकतो, हे आपल्याला माहीत आहे; पण जर सुरुवातीला विकेट जाण्याचा धक्का लागला तर गेम प्लॅन बदलावा लागतो. थोडे खेळपट्टीवर उभे राहावे लागते, असे दुबेने सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.