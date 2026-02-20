क्रीडा

Shivam Dube: ‘खरा अष्टपैलू’ होण्याचा निर्धार; शिवम दुबेचा षटकारांसह गोलंदाजीत दमदार संदेश!

Shivam Dube’s Explosive Knock Against Netherlands: अहमदाबाद येथे नेदरलँड्सविरुद्धच्या सामन्यात शिवम दुबे याने सहा षटकारांसह धडाकेबाज फलंदाजी करत गोलंदाजीतही दोन बळी घेत अष्टपैलू कामगिरी बजावली.
अहमदाबाद : नेदरलँड्सविरुद्ध संघाला गरज असताना कडक फलंदाजी केली ती शिवम दुबेने. त्याने मारलेले सहा षटकार थेट प्रेक्षकांमध्ये क्षेपणास्त्रासारखे जाऊन आदळले. नंतर सूर्यकुमारने अत्यंत विचारपूर्वक शिवम दुबेला गोलंदाजी दिली. कप्तानने विश्वास दाखवला आणि शिवम दुबेने त्याला दोन फलंदाजांना बाद करून साथ दिली.

