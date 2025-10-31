Cricket

भारताचा पराभव अन् शिवम दुबेचा २१५१ दिवसांच्या वर्ल्ड रेकॉर्डला लागला ब्रेक; असा पराक्रम करणारा जगातील एकमेव खेळाडू

Shivam Dube 2151-day world record streak in cricket : मेलबर्नवर झालेल्या दुसऱ्या ट्वेंटी-२० सामन्यात भारताचा पराभव झाला आणि त्याचसोबत शिवम दुबेचा २१५१ दिवसांचा विक्रमही संपला. हा विक्रम आजवर कोणत्याही पुरुष खेळाडूने साध्य केलेला नव्हता.
Shivam Dube’s extraordinary 2151-day unbeaten streak ends after India’s loss in the 2nd T20I against Australia

Swadesh Ghanekar
Shivam Dube’s extraordinary 2151-day unbeaten streak ends : भारतीय संघाला मेलबर्नवर झालेल्या दुसऱ्या ट्वेंटी-२० सामन्यात ऑस्ट्रेलियाने ४ विकेट्स राखून पराभूत केले. भारताचे १२६ धावांचे लक्ष्य ऑस्ट्रेलियाने १३.२ षटकांत ६ विकेट्सच्या मोबदल्यात सहज पार केले. १७ वर्षानंतर भारतीय संघ मेलबर्न क्रिकेट मैदानावर ट्वेंटी-२० सामना हरला, परंतु या पराभवाने शिवम दुबेच्या नावावर २१५१ दिवस असलेल्या विश्वविक्रमाला ब्रेक लागला.

