भारताचा पराभव अन् शिवम दुबेचा २१५१ दिवसांच्या वर्ल्ड रेकॉर्डला लागला ब्रेक; असा पराक्रम करणारा जगातील एकमेव खेळाडू

Shivam Dube's extraordinary 2151-day unbeaten streak ends : भारतीय संघाला मेलबर्नवर झालेल्या दुसऱ्या ट्वेंटी-२० सामन्यात ऑस्ट्रेलियाने ४ विकेट्स राखून पराभूत केले. भारताचे १२६ धावांचे लक्ष्य ऑस्ट्रेलियाने १३.२ षटकांत ६ विकेट्सच्या मोबदल्यात सहज पार केले. १७ वर्षानंतर भारतीय संघ मेलबर्न क्रिकेट मैदानावर ट्वेंटी-२० सामना हरला, परंतु या पराभवाने शिवम दुबेच्या नावावर २१५१ दिवस असलेल्या विश्वविक्रमाला ब्रेक लागला. .सहा वर्ष शिवम दुबेच्या नावावर असलेल्या या विक्रमाला शुक्रवारी ब्रेक लागला. पाच सामन्यांच्या या मालिकेत ऑस्ट्रेलियाने १-० अशी आघाडी घेतली आहे. मिचेल मार्शने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. भारताकडून अभिषेक शर्माने ६८ व हर्षित राणाने ३५ धावांची खेळी केली, तेव्हा संघ १२५ धावांपर्यंत पोहोचू शकला. जॉश हेझलवूडने ३, तर झेव्हियर बार्टलेट व नॅथन एलिस यांनी प्रत्येकी दोन विकेट्स घेतल्या. ऑस्ट्रेलियाकडून फलंदाजीत मार्श ( ४६), ट्रॅव्हिस हेड ( २८) व जॉश इंग्लिस ( २०) यांनी सुरेख खेळ केला..IND vs AUS 2nd T20I: मेलबर्नवर ६४८२ दिवसानंतर हरला भारत; लाजीरवाण्या पराभवानंतर सूर्यकुमार यादव वाचा काय म्हणतो.शिवम दुबे त्याच्या कारकीर्दित फक्त तीन ट्वेंटी-२० सामने हरला आहे. तो भारताकडून आतापर्यंत ४३ ट्वेंटी-२० सामने खेळला आहे. त्याने २०१९ मध्ये भारताकडून ट्वेंटी-२०त पदार्पण केले आणि पहिले दोन पराभव हे त्याच वर्षी नोव्हेंबर व डिसेंबर महिन्यात आले. त्यानंतर त्याने खेळलेल्या ट्वेंटी-२० सामन्यात आजपर्यंत एकही सामना भारताने गमावलेला नव्हता.शिवमने त्या दोन पराभवानंतर ३७ सामने खेळले आणि त्यात भारताने ३४ विजय मिळवले, तर तीन सामने पावसामुळे रद्द झाले. २१५१ दिवसानंतर शिवमची ही अपराजित मालिका खंडित झाली. भारताकडून जसप्रीत बुमराहने सलग २४ सामन्यांत अपराजित मालिका राखली होती आणि त्यालाही आज ब्रेक लागला. .शिवम दुबे ( भारत) ३७ सामने - २०१९ ते २०२५पास्कल मुरूंगी ( युगांडा) २७ सामने - २०२२ ते २०२४जसप्रीत बुमराह ( भारत) २७ सामने - २०२१ ते २०२५मनिष पांडे ( भारत) २० सामने - २०१८ ते २०२०मोहम्मद शाहजाद ( अफगाणिस्तान) १९ सामने - २०१६ ते २०२१ .IND vs AUS 2nd T20I Live: 4,6,4,0,6,W! मिचेल मार्शकडून कुलदीपचे खतरनाक स्वागत; तिलक वर्माच्या अफलातून झेलने ऑसी गार Video Viral .T20I मध्ये सलग ३० पेक्षा अधिक सामन्यांत अपराजित राहणारा शिवम हा जगातील एकमेव खेळाडू आहे. वन डे क्रिकेटमध्ये मॅथ्यू हेडन, ब्रॅड हॉग, ग्लेन मॅकग्राथ व रिकी पाँटिंग यांनी संयुक्त २० सामन्यांत अपराजित मालिका राखली आहे. यापैकी मॅगग्राथ, जस्टीन लँगर, मिचेल स्लाटर, मार्क वॉ, एडम गिलख्रिस्ट, मायकेल हसी व ब्रेट ली हे सलग १६ सामन्यांत सदस्य होते.महिला वन डे क्रिकेटमध्ये ऑस्ट्रेलियाच्या जेस जेनेसन व मीगन शूट यांनी अनुक्रमे ३७ व ३६ सामन्यांत अपराजित मालिका राखली आहे. महिलांच्या ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये हा इंग्लंडच्या लॉरा मार्शने २३ सामन्यांत अशी मालिका राखली होती.