शिवनेरी कबड्डी स्पर्धेत विजय क्लबची दमदार कामगिरी; नवोदितसह महिला संघांचाही विजय

दादर येथील भवानी माता क्रीडांगणावर सुरू असलेल्या ५८ व्या शिवनेरी कबड्डी महोत्सवाच्या दुसऱ्या दिवशी खेळाडूंनी आक्रमक चढाया आणि भक्कम पकडींच्या जोरावर मैदान गाजवलं. कुमार गटात विजय क्लब आणि नवोदित संघाने दमदार विजय नोंदवले. विशेष म्हणजे, कबड्डीत दुर्मिळ होत चाललेल्या हनुमान उडीनेही प्रेक्षकांचं लक्ष वेधून घेतलं. साऊथ कॅनराच्या गुरुप्रसाद पंडितने या शैलीत चढाया केल्या, मात्र संघाला विजय मिळवता आला नाही. विजय क्लबने साऊथ कॅनराचा ४१-२१ असा पराभव केला..कुमार गटात अमर क्रीडा मंडळाने गोकुळ क्रीडा मंडळावर ४७-६ अशी मात केली. साहिल बनगरने चढायांमध्ये, तर शुभम भागवतने पकडींमध्ये प्रभावी कामगिरी केली. श्रीराम विश्वस्त क्रीडा मंडळाने सिद्धी प्रभा फाउंडेशनला ४७-४२ असं हरवलं. अमित सिंग आणि हर्ष काळे यांनी संघाच्या विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावली. नवोदित संघानेही समर्थ स्पोर्ट्स क्लबला ३९-२३ असं नमवत पुढच्या फेरीकडे दमदार वाटचाल केली. तनीक्ष चव्हाणच्या चढाया आणि विघ्नेश गुरवच्या पकडी संघासाठी महत्त्वाच्या ठरल्या..New Kabaddi Rules Changes 2026 : कबड्डीचे नियम बदलले! आता बदली खेळाडू आणि लॉबीच्या नियमात मोठा बदल; जाणून घ्या कबड्डीचे नवीन 6 नियम.महिला गटात स्वामी समर्थ महिला संघाने आई महाकाली महिला संघाचा ३४-७ असा मोठा पराभव केला. प्रीती हांडे आणि आर्या रावळ यांनी विजयात योगदान दिलं. दुसरीकडे, जिजामाता संघाने गणेश स्पोर्ट्स क्लबला ४१-१६ असं हरवत आपली ताकद दाखवून दिली. व्यावसायिक गटातील सामने मात्र अखेरपर्यंत रंगले. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया आणि गंधेकर इलेक्ट्रिकल यांच्यातील लढतीत रिझर्व्ह बँकेने अवघ्या एका गुणाने बाजी मारली. शुभम खारगावकर आणि जितेंद्र यादव यांनी विजयी संघासाठी चांगला खेळ केला. दुसऱ्या सामन्यात वेस्टजेन ॲकॅडमीने सिद्धी कन्स्ट्रक्शनवर एका गुणाने मात केली. निखील पुजारी आणि किशोर शिंदे यांनी विजयात मोलाचं योगदान दिलं..Asian Games 2026 Kabaddi: भारतीय महिलांची 'सुवर्ण' पकड! इराणची कडवी टक्कर मोडली अन् शेवटच्या क्षणाला बाजी मारली.या स्पर्धेला निखिल लॉजिस्टिक्सच्या सुरेश भाई कदम यांचं प्रायोजकत्व लाभलं आहे. दुसऱ्या दिवसाच्या सामन्यांत कुमार आणि महिला गटातील मोठे विजय, तर व्यावसायिक गटातील शेवटच्या क्षणापर्यंत रंगलेल्या लढतींमुळे कबड्डीप्रेमींना चांगलीच पर्वणी मिळाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.