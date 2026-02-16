Shoaib Akhtar : पाकिस्तानमधील क्रिकेट नामशेष होण्याच्या मार्गावर! भारताविरुद्ध लाजीरवाण्या पराभवानंतर शोएब अख्तरने सुनावलं, नेमकं काय म्हणाला?

टी-२० विश्वचषक स्पर्धेत भारताने पुन्हा एकदा पाकिस्तानचा पराभव केला आहे. कोलंबो येथे झालेल्या सामन्यात भारताने पाकिस्तानला ६१ धावांनी धूळ चारली. या पराभवानंतर सर्व स्तरांतून पाकिस्तान क्रिकेट संघावर टीका होत आहे. विशेष म्हणजे पाकिस्तानचा माजी वेगवान गोलंदाज Shoaib Akhtar यानेही संघावर कठोर शब्दांत टीका केली. एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत त्याने पराभवावर प्रतिक्रिया व्यक्त केली..नेमकं काय म्हणाले शोएब अख्तर?“तुम्हाला हे मान्य करावंच लागेल की भारतीय संघ विश्वकप जिंकण्यासाठी मैदानात उतरला आहे. जर कोणता संघ त्यांना रोखू शकत असेल, तर तो कदाचित इंग्लंड किंवा ऑस्ट्रेलियाचा संघ असू शकतो. पाकिस्तान ज्या पद्धतीने खेळला, त्यावरून ते सामन्यात कुठेच दिसले नाहीत. आम्हाला Shaheen Afridi कडून २३ धावा नकोत, तर विकेट्स हव्यात. पाकिस्तानी खेळाडूंनी संघाची गरज ओळखून खेळलं पाहिजे,” अशी प्रतिक्रिया त्याने दिली..IND vs PAK T20 WC: आधी झोडले, मग ट्रोल केले! पाकिस्तानची इभ्रत वेशीला टांगल्यानंतर इशान किशन काय म्हणाला वाचा... .पुढे बोलताना तो म्हणाला, “पाकिस्तान कोणत्याही प्रकारे आधुनिक क्रिकेट खेळत नाही. भारत पुढील ५०-१०० वर्षांचा विचार करून क्रिकेट खेळतो आहे, तर पाकिस्तान अत्यंत खराब क्रिकेट खेळतो आहे. गेल्या काही वर्षांत पाकिस्तान क्रिकेटची अवस्था खूपच वाईट झाली आहे. टी-२० फॉरमॅटमध्ये पाकिस्तान खूप मागे आहे, हे वारंवार स्पष्ट होत आहे.”.IND vs PAK T20 WC: ८-१ ! कुठेही खेळा, पाकिस्तानचे वस्त्रहरण निश्चित! टीम इंडिया दणदणीत विजयासह Super 8s मध्ये; शेजाऱ्यांचा पुढचा मार्ग खडतर.त्याने आणखी नाराजी व्यक्त करत म्हटलं, “सध्याच्या पाकिस्तान संघात जिंकण्याची भूक नाही. कौशल्याची आणि सामना जिंकण्याच्या मानसिकतेची कमतरता दिसते. पाकिस्तानातील क्रिकेट जवळपास संपत चाललं आहे. आज पाकिस्तानातील अनेक क्रिकेट मैदानांची नावंदेखील लोकांना माहिती नाहीत. देशांतर्गत क्रिकेटही नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहे.”.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.