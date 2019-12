Video : दानिश कनेरिया प्रकरणी शोएब अख्तरने घेतला यू-टर्न!

कराची : हिंदू-मुस्लीम खेळाडूंच्या भेदभावावरून पाकिस्तान क्रिकेट विश्वात रान पेटले. दानिश कनेरिया हिंदू असल्यामुळे त्याच्यासोबत इतर पाकिस्तानी खेळाडू गैरवर्तन करत होते, असे वक्तव्य पाकिस्तानचा माजी क्रिकेटपटू शोएब अख्तरने केले. या प्रकरणाने बराच वाद निर्माण झाल्यामुळे आता अख्तरने यू-टर्न घेतला आहे.

याबाबत स्पष्टीकरण देताना अख्तरने म्हटले आहे की, ''माझ्या या वक्तव्याचा चुकीचा अर्थ घेण्यात आला. दानिश कनेरिया हिंदू असल्याने तो काही लोकांना संघात नको होता. पण धर्मावरून खेळाडूंबाबत भेदभाव करण्याची पाकिस्तानची परंपरा नाही. संघातील काही खेळाडूंनी दानिशबरोबर गैरवर्तन केले, पण त्याला धर्म बदलण्यासाठी कधी सांगितलं नाही.''

It's not happening for the first time when pak cricketers attacked hindu players. Listen how #ShoaibAkhtar is explaining pakistan cricketers mistreated former spinner #danishkaneria because he was a "HINDU". pic.twitter.com/5qMtLJ9mLR — Shivangi Thakur (@thakur_shivangi) December 26, 2019

''मी संघातील 1-2 खेळाडूंशी याबाबत बोललो होतो. अशा प्रकारची घटना प्रत्येक संघात होत असते. स्पॉट फिक्सिंगप्रकरणी त्याला संघातून वगळण्यात आले, ना की तो हिंदू धर्माचा होता म्हणून,'' असेही अख्तरने आपल्या स्पष्टीकरणात म्हटले आहे.

I watched the mess that was made of my statement, which was taken completely out of context.

I have given a thorough & complete response to all the criticism, addressing it point by point. Watch the video. Understand what i was trying to say.https://t.co/9NY5zPIAdW pic.twitter.com/gxb5M5eGsd — Shoaib Akhtar (@shoaib100mph) December 28, 2019

दरम्यान, पाकिस्तानचे माजी क्रिकेटपटू जावेद मियाँदाद, पाकचा माजी कर्णधार इंझमाम-उल-हक आणि भारताचा सलामीवीर आणि भाजप खासदार यांनी कनेरिया प्रकरणी आपली भूमिका स्पष्ट केली.

Pak cricketer Danish Kaneria to ANI on Shoaib Akhtar's allegations that Pak players had problems eating with Kaneria as he's a Hindu:He told the truth. I'll reveal names of players who didn't like to talk to me as I was a Hindu. Didn't have courage to speak on it, but now I will. pic.twitter.com/HmeSUhtbUk — ANI (@ANI) December 26, 2019

पाकिस्तानकडून खेळताना दानिशने 61 कसोटी सामन्यात 261 विकेट घेतल्या आहेत. इंग्लंड आणि वेल्स क्रिकेट बोर्डाने स्पॉट फिक्सिंग प्रकरणी त्याला दोषी ठरवत आजीवन बंदी घातली आहे. यामुळे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने त्याला संघातून वगळले.