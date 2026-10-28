Three-time Asian Para Games gold medallist Neeraj Yadav dies at 42: आशियाई पॅरा क्रीडा स्पर्धेत तीनवेळा सुवर्णपदक विजेता ठरलेला नीरज यादव याने मंगळवारी रात्री एका फ्लॅटमध्ये कथितपणे आत्महत्या केल्याची घटना समोर आली आहे. या घटनेने भारतीय पॅरा-ॲथलेटिक्स विश्वाला मोठा धक्का बसला आहे. भालाफेकीत F55 श्रेणीत खेळणाऱ्या ४२ वर्षीय नीरजने विष प्राशन केल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. दिल्लीतील जीटीबी रुग्णालयात त्याच्या मृतदेहाचे शवविच्छेदन सुरू आहे आणि त्याच्या अहवालानंतर नेमकं काय घडलं हे समोर येईल. .पॅरालिम्पिक चॅम्पियन सुमित अंतिल आणि सह-ॲथलीट विपिन कसाना हे रुग्णालयात यावेळी उपस्थित होते, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे. नीरजच्या मृत्यूमागचे नेमके कारण आणि परिस्थिती अद्याप स्पष्ट झालेली नाही. भारताचे मुख्य पॅरा-ॲथलेटिक्स प्रशिक्षक एस. सत्यनारायण यांनी या घटनेला दुजोरा दिला. "होय, नीरजचा आत्महत्येमुळे मृत्यू झाला आहे. मलाही हेच समजले आहे. त्याने काल रात्री त्याच्या फ्लॅटवर विष प्राशन केले होते, असे मला सांगण्यात आले. ही अत्यंत दुर्दैवी आणि दुःखद घटना आहे," असे सत्यनारायण म्हणाले.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.Hardik Pandya Trade Speculation: नाद नाय करायचा.. हार्दिकसाठी एक नव्हे सहा फ्रँचायझी मैदानावर! शिवम, रिंकू, यशस्वी, इशान यांना ट्रेड करायला तयार... मोठ्या हालचाली.डोपिंगच्या बंदीमुळे ऐची-नागोया आशियाई पॅरा गेम्समधून बाहेर पडावे लागल्याने नीरज मानसिक आणि भावनिक तणावाखाली असण्याची शक्यता प्रशिक्षकांनी व्यक्त केली आहे. मात्र, त्याच्या मृत्यूचे नेमके कारण अद्याप अनिश्चित आहे. उत्तर प्रदेशचा रहिवासी असलेला नीरजला वयाच्या सातव्या वर्षी पोलिओची लागण झाली होती. २००५ ते २०१२ दरम्यान व्हीलचेअर टेनिस खेळल्यानंतर त्याने पॅरा-ॲथलेटिक्सकडे मोर्चा वळवला..२०१५ मधील दिल्ली राज्य ॲथलेटिक्स स्पर्धेत त्याने गोळाफेक, भालाफेक आणि थाळीफेक या तिन्ही स्पर्धांमध्ये सुवर्णपदक जिंकून मोठी कामगिरी केली. २०१८ च्या जकार्ता आशियाई पॅरा गेम्समध्ये पुरुष एफ५५ भालाफेक स्पर्धेत २९.८४ मीटरचा आशियाई विक्रम नोंदवत सुवर्णपदक जिंकून त्याने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपली ओळख निर्माण केली. त्यानंतर, २०२३ मधील हँगझोउ आशियाई पॅरा गेम्समध्ये त्याने भालाफेक आणि थाळीफेक या दोन्ही प्रकारांत सुवर्णपदके पटकावून आशियाई पॅरा गेम्समधील आपल्या सुवर्णपदकांची संख्या तीनवर नेली..Priyanshu Moliya Triple Century : ३७ चेंडूंत १५० धावा... भारताच्या २१ वर्षीय फलंदाजाचे त्रिशतक, ६९ वर्षांपूर्वीचा विक्रम मोडला; चेतेश्वर पुजाराच्या पंक्तीत जाऊन बसला.नंतर त्याच्या कारकिर्दीवर डोपिंगच्या कारवाईचे सावट आले. ऑक्टोबर २०२३ मध्ये बंगळुरू येथे घेण्यात आलेल्या चाचणीत 'स्टॅनोझोलॉल' आढळल्याने राष्ट्रीय अँटी-डोपिंग एजन्सीने (NADA) त्याला तात्पुरते निलंबित केले होते. या शिस्तभंग प्रक्रियेदरम्यान त्याने त्याच्या नमुन्याची डीएनए चाचणी करण्याची मागणी केली होती. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.