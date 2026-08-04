Shocking : क्रीडाविश्वावर शोककळा! ३४ वर्षीय ॲलन नासिमेंटोसाठी कालची रात्र ठरली शेवटची; झोपेत असताना हृदयविकाराचा झटका आला...

UFC fighter Allan Nascimento passes away at 34: ब्राझीलचा UFC फायटर ॲलन नासिमेंटो (Allan Nascimento) याचे वयाच्या अवघ्या ३४ व्या वर्षी निधन झाले. UFC ने सोमवारी अधिकृतपणे या वृत्ताला दुजोरा दिला. प्राथमिक माहितीनुसार, झोपेत असताना त्याला हृदयविकाराचा झटका आला. घरात बेशुद्धावस्थेत आढळल्यानंतर तातडीने वैद्यकीय मदत करण्यात आली, मात्र डॉक्टर त्याला वाचवू शकले नाहीत..अल्टिमेट फायटिंग चॅम्पियनशिप (UFC) मध्ये सहभागी झालेल्या मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स (MMA) फायटर ॲलनला झोपेत हृदयविकाराचा झटका आला. “घटनास्थळी आलेल्या वैद्यकीय पथकाच्या प्रयत्नांनंतरही, त्याला घटनास्थळीच मृत घोषित करण्यात आले,” असे UFC च्या निवेदनात म्हटले आहे. या अत्यंत कठीण काळात ॲलनचे कुटुंब, मित्र, संघसहकारी आणि प्रियजन यांच्याप्रती आमच्या संवेदना आणि मनःपूर्वक शोकसंवेदना आहेत, असेही UFC ने लिहिले..२०२१ पासून UFC अंतर्गत स्पर्धा करणाऱ्या नासिमेंटोने शेवटचा सामना जूनमध्ये ऑक्टागॉनमध्ये खेळला होता ज्यामध्ये त्याला मिच रापोसोविरुद्ध स्प्लिट-डिसिजनने पराभव पत्करावा लागला. त्या पराभवामुळे त्याच्या कारकिर्दीतील जय-पराजयाची आकडेवारी २२-७ अशी झाली, तिच UFC मधील ही आकडेवारी ४-२ अशी आहे..“आज मी माझा एक भाऊ गमावला, जो मला फाइट गेमने दिला होता,” असे दिग्गज ब्राझिलियन एमएमए फायटर चार्ल्स ऑलिव्हेरा यांनी सोशल मीडियावर लिहिले. नेहमी माझ्या पाठीशी उभा राहिल्याबद्दल, धन्यवाद. ट्रेनिंगमध्ये, कॉर्नरमध्ये आणि नुसतेच सोबत असताना तू माझ्यासोबत असल्याबद्दल माझ्या मनात केवळ कृतज्ञता आहे. मित्रा, तू एक महान व्यक्ती आहेस, असेही त्याने पुढे लिहिले. नासिमेंटोने ब्राझिलियन एमएमए अकादमी शूट बॉक्सिंग येथे प्रशिक्षण घेतले होते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.