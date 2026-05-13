Shreyas Iyer: गोलंदाज आणि क्षेत्ररक्षकांच्या चुका पंजाबला महागात; श्रेयस अय्यर संतापला; २१० धावाही अपुऱ्या ठरल्या! दिल्लीकडून पंजाबचा थरारक पराभव

धरमशाला: हातातोंडाशी आलेला विजय हुकल्यानंतर आणि सलग चौथ्या पराभवाचा सामना करावा लागल्यानंतर पंजाब संघाचा कर्णधार अधिक प्रमाणात निराश झाला. आव्हानात्मक खेळपट्टीवर किमान ३० धावांचे अधिक पाठबळ होते, तरीही गोलंदाजी आणि क्षेत्ररक्षणात अक्षम्य चुका झाल्या, अशी टीका श्रेयसने केली.सोमवारी दिल्लीविरुद्ध झालेल्या सामन्यात पंजाबने विजयाची संधी गमावली. दिल्लीसाठी २२ चेंडूंत ४१ धावांची गरज असे समीकरण होते त्या वेळी त्यांचे प्रमुख फलंदाज बाद झाले होते. तरीही पंजाब संघाला विजयाने हुलकावणी दिली. .गोलंदाज आणि क्षेत्ररक्षकांनी पुन्हा एकदा घोर निराशा केली. असाच खेळ होत असेल, तर आम्ही जिंकू शकत नाही, अशा तीव्र शब्दात श्रेयस अय्यरने आपली निराशा सामन्यानंतर व्यक्त केली.पंजाब कर्णधार श्रेयस गोलंदाजी आणि क्षेत्ररक्षणाला दोष देत असेल आणि विजयासाठी उभारलेल्या धावा पुरेशा म्हणत असेल तरीही त्यांना फलंदाजीत पॉवरप्लेचा पूर्ण फायदा घेता आला नव्हता..प्रियांश आर्याने ३३ चेंडूंत ५६ धावांची खेळी सजवत असताना पंजाबने पहिल्या तीन षटकांत ५१ धावा केल्या होत्या, परंतु नंतरच्या तीन षटकांत धावांचा वेग मंदावला आणि सहा षटकांत ७२ धावाच झाल्या होत्या.२११ धावांच्या आव्हानासमोर दिल्लीची चार बाद ७८ अशी अवस्था झाली होती. त्यानंतर कर्णधार अक्षर पटेलने ३० चेंडूंत ५६ धावा करत आशावाद तयार केला. त्यानंतर डेव्हिड मिलरने २८ चेंडूंत ५१ धावा करून दिल्लीला विजयीपथावर नेले.२१० धावा विजयासाठी पुरेशा होत्या का, या प्रश्नावर अय्यरने, सकारात्मक उत्तर दिले..कमी जास्त होणारा बाउंस आणि स्विंग पाहता आमच्याकडे ३० धावा अधिक होत्या, असे तो म्हणाला. इम्पॅक्ट खेळाडू म्हणून फिरकी गोलंदाज युझवेंद्र चहलला मैदानात आणले, परंतु वेगवान गोलंदाजांना मिळणारे सहाय्य पाहून मी त्याला गोलंदाजी दिली नाही. आमच्या गोलंदाजांनी योग्य दिशा आणि टप्प्यावर मारा केला असता, तर निश्चितच विकेट मिळवता आल्या असत्या, परंतु दुर्दैवाने आम्ही त्यात अपयशी ठरलो, अशी निराशा श्रेयसने व्यक्त केली..तो पुढे म्हणाला, थोडासा आखूड टप्पा आणि विशेषतः नवा फलंदाज मैदानावर आल्यावर उपयोगी ठरत असतो. हा टप्पा सातत्यानेही टाकायचा नसतो, परंतु मध्येच एखादा चेंडू असा टाकला की फलंदाजाचे टायमिंग चुकते आणि विकेट मिळू शकते, परंतु आमचे गोलंदाज या डावपेचामध्ये कमी पडले..पंजाबविरुद्धच्या या सामन्यात अटीतटीच्या क्षणी आम्ही योग्य पद्धतीने डावपेचांची अंमलबजावणी केली. यात आम्ही गेल्या काही सामन्यांत कमी पडलो होतो, असे दिल्ली कर्णधार अक्षर पटेल म्हणाला..गोलंदाजीत आम्ही पहिल्या तीन षटकांत ५१ धावा दिल्या होत्या. नंतर आम्ही पंजाबच्या आक्रमणाला वेसण घातले होते. त्यामुळे माधव तिवारी आणि मुकेश कुमार यांची गोलंदाजी मोलाची ठरली. त्यानंतर फलंदाजीत मी केलेली फलंदाजी आणि डेव्हिड मिलर तसेच आशुतोष तसेच माधव यांची फलंदाजी लक्षवेधक होती, असे अक्षरने सांगितले.