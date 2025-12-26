क्रीडा

Shreyas Iyer Fitness Update : श्रेयस अय्यरच्या फिटनेसबाबत मोठी अपडेट समोर, न्यूझीलंड विरुद्ध मालिकेसाठी संघात परतणार?

India vs New Zealand ODI Series : न्यूझीलंडविरुद्ध एकदिवसीय मालिका ११ जानेवारीपासून या मालिकेला सुरुवात होणार असून त्यापूर्वी श्रेयस अय्यरच्या प्रकृतीबाबत मोठी अपडेट समोर आली आहे.
Shubham Banubakode
fitness update on Shreyas Iyer ahead of the India vs New Zealand ODI series : नवीन वर्षाच्या सुरुवातीला न्यूझीलंड संघ भारताच्या दौऱ्यावर येणार असून यावेळी ते टी-२० आणि एकदिवसीय सामन्यांची मालिका खेळणार आहेच. यापैकी टी-२० मालिकेसाठी भारतीय संघाची घोषणा झाली आहे. मात्र, एकदिवसीय मालिकेसाठी संघाची घोषणा अद्याप बाकी आहे. ११ जानेवारीपासून या मालिकेला सुरुवात होणार असून त्यापूर्वी श्रेयस अय्यरच्या ( Shreyas Iyer ) प्रकृतीबाबत मोठी अपडेट समोर आली आहे.

