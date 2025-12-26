Shreyas Iyer Fitness Update : श्रेयस अय्यरच्या फिटनेसबाबत मोठी अपडेट समोर, न्यूझीलंड विरुद्ध मालिकेसाठी संघात परतणार?

fitness update on Shreyas Iyer ahead of the India vs New Zealand ODI series : नवीन वर्षाच्या सुरुवातीला न्यूझीलंड संघ भारताच्या दौऱ्यावर येणार असून यावेळी ते टी-२० आणि एकदिवसीय सामन्यांची मालिका खेळणार आहेच. यापैकी टी-२० मालिकेसाठी भारतीय संघाची घोषणा झाली आहे. मात्र, एकदिवसीय मालिकेसाठी संघाची घोषणा अद्याप बाकी आहे. ११ जानेवारीपासून या मालिकेला सुरुवात होणार असून त्यापूर्वी श्रेयस अय्यरच्या ( Shreyas Iyer ) प्रकृतीबाबत मोठी अपडेट समोर आली आहे. .न्यूझीलंडविरुद्ध मालिकेसाठी श्रेयस संघात परत येईल, अशी शक्यता आहे. श्रेयसला ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर असताना दुखापत झाली होती. कॅच घेत असताना तो दुखापत ग्रस्त झाला होता. त्यावेळी सिडनीत त्याच्यावर शस्त्रक्रिया देखील करण्यात आली होती. काही दिवस तो तिथेच अडमिट होता. त्यानंतर त्याला भारतात आणण्यात आलं होतं. त्यानंतर तो मैदानापासून दूर होता..'ती खंबीरपणे माझ्यासोबत उभी राहिली... या कमबॅकचं श्रेय तिचच...', Hardik Pandya ची 'मन की बात' ओठांवर आली... प्रेमाची कबुली.अशातच आता आता दोन महिन्यांनी त्याच्या प्रकृती सुधारणार होत आहेत. श्रेयसने सराव सुरु केला आहे. २४ डिसेंबर रोजी त्याने मुंबईत जवळपास १ तास फलंदाजी केल्याची माहिती आहे. यावेळी त्याला कोणताही त्रास झाला नसल्याचं सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे त्यामुळे त्याच्या चाहत्यांमध्ये आनंदाचं वातावरण आहे. महत्त्वाचे म्हणजे तो आता फिटनेस टेस्टसाठी बंगळुरूतील सेंटर ऑफ एक्सलंन्समध्येही पोहोचला आहे..'Virat Kohli - Rohit Sharma मुळे अनेक रात्री झोपलो नव्हतो, त्यामुळे...', २०२७ वर्ल्ड कप खेळण्यावर भारताचा प्रशिक्षक स्पष्टच बोलला.श्रेयस या ठिकाणी ६ दिवस राहणार आहे. मे़डिकल टीम त्याची फिटनेट टेस्ट घेणार आहे. सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, श्रेयस फिटनेस टेस्टमध्ये पास झाल्यास, न्यूझीलंडविरुद्ध एकदिवसीय मालिकेसाठी तो संघात परतण्याची शक्यात आहे. याबरोबरच तो विजय हजारे ट्रॉफीच्या उर्वरित सामन्यातदेखील खेळू शकतो, असं सांगण्यात येत आहे. जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात एकदिवसीय मालिकेसाठी संघाची घोषणा होण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.