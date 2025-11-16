क्रीडा

Smriti Mandhana: महिला विश्वकरंडक विजेतेपदावर स्मृतीचा महाराष्ट्रकडून ५० लाखांचा सन्मान

Maharashtra Cricket Association Honors Smriti Mandhana: महिला विश्वकरंडक विजेत्या भारतीय संघाची उपकर्णधार स्मृती मानधनाचा महाराष्ट्र क्रिकेट संघटनेने ५० लाख रुपये देऊन गौरव केला. या स्पर्धेत स्मृतीने ५४.२५ च्या सरासरीने ४३४ धावा फटकावल्या.
Smriti Mandhana

Smriti Mandhana

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : महिला विश्वकरंडक विजेत्या भारतीय संघाची उपकर्णधार स्मृती मानधनाचा महाराष्ट्र क्रिकेट संघटनेने ५० लाख रुपये देऊन गौरव केला. या स्पर्धेत स्मृतीने ५४.२५ च्या सरासरीने ४३४ धावा फटकावल्या.

Loading content, please wait...
Cricket
sports
award
smriti mandhana
players

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com