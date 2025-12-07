Palash Muchhal : "मी माझ्या आयुष्यात..." ; स्मृती मानधनासोबत लग्न रद्द झाल्यानंतर पलाश काय म्हणाला? कायदेशीर कारवाईचा इशारा...

स्मृती मानधना आणि पलाश मुच्छल यांचे लग्न रद्द झाले आहे. स्मृती मानधनाने सोशल मीडियावर पोस्ट करत यासंदर्भात माहिती दिली आहे. हे लग्न रद्द झाले असून यावर आता चर्चा करणं थांबवावं, असं आवाहन तिने केलं आहे. तसेच दोघांच्याही कुटुंबाच्या खासगी आयुष्याचा आदर करावा असंही तिने या पोस्टमध्ये म्हटलं आहे. महत्त्वाचे म्हणजे तिच्या या पोस्टनंतर पलाश मुच्छलनेही यासंदर्भात प्रतिक्रिया दिली आहे. यावेळी त्याने त्याच्याविरोधात अफवा पसरवणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई करण्याचा इशाराही दिला आहे. .नेमकं काय म्हणाला पलाश?"मी माझ्या आयुष्यात पुढे जाण्याचा आणि माझ्या वैयक्तिक नात्यातून एक पाऊल मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. लोकांना विनाकारण आणि आधारहीन अफवांवर इतक्या सहज प्रतिक्रिया देताना पाहणं माझ्यासाठी खूप कठीण होतं. ज्या गोष्टी माझ्यासाठी सर्वात पवित्र होत्या, त्याबद्दल अफवा पसरवल्या जाणं हे माझ्यासाठी वेदनादायी होतं. हा माझ्या आयुष्यातील सर्वात कठीण टप्पा आहे'', अशी प्रतिक्रिया त्याने दिली..''आपण समाज म्हणून, कोणाबद्दलही अफवा पसरवणं थांबवलं पाहिजे. आपल्या शब्दांनी कुणाचं मन किती दुखू शकतं. ते तुम्हाला कधीच समजणार नाही. अशा प्रकारांमुळे जगभरात अनेक जण कठीण प्रसंगांना सामोरे जात आहेत. त्याचे गंभीर परिणाम भोगत आहेत. मी आणि माझी टीम अशा अफवा पसरवणाऱ्यांविरोधात कायदेशीर कारवाई करणार आहे.या कठीण काळात माझ्या पाठीशी उभे राहिलेल्या सर्वांचे मन:पूर्वक आभार मानतो", असा इशाराही त्याने दिला..Smriti Mandhana Video : "लग्न थांबवण्याचा निर्णय स्मृती मानधनाचा नाही पलाशचा!", 'अंदरकी बात' पलाशच्या आईनेच सांगितली....दरम्यान, स्मृतीनेही यासंदर्भात पोस्ट करत प्रतिक्रिया दिली.ती म्हणाली, ''गेल्या काही आठवड्यांपासून माझ्या आयुष्याबाबत बऱ्याच चर्चा झाल्या आणि आता मला वाटतं की मी याबाबत आत्ता बोलायला हवं. मी खूप खाजगी आयुष्य जगणारी व्यक्ती आहे आणि मला तसंच रहायला आवडेल. पण त्याचसोबत मला हे देखील स्पष्ट करायचे आहे की लग्न रद्द झाले आहे.''.Smriti Mandhana: साखरपुड्याची अंगठी गायब अन्...; पलाश मुच्छलसोबत लग्न पुढे ढकलल्यानंतर स्मृती मानधनाची पहिली पोस्ट, म्हणाली....पुढे ती म्हणाली, ''मला हा विषय इथेच थांबवायचा आहे आणि तुम्ही सर्वांनीही हा विषय इथेच थांबवा. मी सर्वांना विनंती करते की दोन्ही कुटुंबाच्या खाजगी आयुष्याचा आदर राखा आणि पुढे जाण्यासाठी आमचा वेळ घेऊ द्या. मला विश्वास आहे की आपल्या सर्वांचे एक उच्च ध्येय असतं. माझ्यासाठी नेहमीच आपल्या देशाचे सर्वोच्च स्थरावर प्रतिनिधित्व करणे हे आहे. भारतासाठी शक्य तितका काळ खेळत राहून आणखी विजेतीपदं जिंकावीत, असंच मला वाटतं. माझे लक्ष नेहमीच यावर राहिल. तुमच्या सर्वांच्या पाठिंब्याबद्दल आभार, आता पुढे जायची वेळ आहे.''.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.