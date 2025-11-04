क्रीडा

Sourav Ganguly Video : महिलांना क्रिकेट खेळण्याची गरज नाही! सौरव गांगुलीचा जुना व्हिडीओ व्हायरल, नेमकं काय म्हणाला होता? ऐका...

Sourav Ganguly Old Video Viral : सौरव गांगुलीने महिलांच्या क्रिकेट खेळण्यासंदर्भात केलेल्या एका विधानाचा जुना व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होतो आहे. त्यामुळे विविध चर्चा सुरु झाल्या आहेत.
Sourav Ganguly Old Video Viral

Sourav Ganguly Old Video Viral

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

भारतीय महिला क्रिकेट संघाने विश्वकप स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेचा ५२ धावांनी पराभव करत विश्वकप ट्रॉफीवर नाव कोरलं आहे. या विजयानंतर आता सर्वत्र त्याचा कौतुक केलं जातं आहे.

भारताचा माजी कर्णधार सौरव गांगुलीनेही या विजयानंतर भारतीय महिला संघाचं अभिनंदन करत त्यांना शुभेच्छा दिल्या आहेत. मात्र, अशातच महिलांच्या क्रिकेट खेळण्यासंदर्भात त्याने केलेल्या एका विधानाचा जुना व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होतो आहे. त्यामुळे विविध चर्चा सुरू झाल्या आहेत.

Loading content, please wait...
Sourav Ganguly

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com