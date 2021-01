BREAKING : BCCI चे अध्यक्ष सौरव गांगुलींना ह्रदयविकाराचा झटका, ICU मध्ये उपचार सुरु

कोलकाता: भारतीय संघाचा माजी कर्णधार आणि बीसीसीआयचे विद्यामान अध्यक्ष सौरव गांगुली यांची तब्येत अचानक बिघडली आहे. प्रकृती अस्वस्थ्यामुळे त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आल्याचे वृत्त आहे. त्यांना उपचारासाठी कोलकाता येथील वूडलँड्स हॉस्पीटलमध्ये दाखल केल्याचे समजते. जीममध्ये व्यायाम करताना त्यांची तब्येत ढासळली. टाईम्स ऑफ इंडियाने दिलेल्या वृत्तानुसार त्यांना ह्रदयविकाराचा झटका आल्याने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे.

BCCI President Sourav Ganguly admitted to Woodland Hospital in Kolkata, West Bengal. More details awaited.

