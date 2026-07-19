FIFA World Cup Final 2026: अर्जेंटिना स्पेन महामुकाबला आज; भारतात फ्रीमध्ये कुठे आणि किती वाजता पाहता येणार सामना?

Argentina vs Spain FIFA World Cup 2026 Final: जगभरातील फुटबॉल चाहत्यांची प्रतीक्षा अखेर संपणार आहे. फिफा विश्वचषक २०२६(FIFA World Cup 2026) चा अंतिम सामना आज (१९ जुलै) अर्जेंटिना आणि स्पेन यांच्यात रंगणार आहे. गेल्या महिनाभरापासून सुरू असलेल्या या स्पर्धेचा आज शेवटचा आणि सर्वात महत्त्वाचा सामना होणार आहे. त्यामुळे जगभरातील कोट्यवधी चाहत्यांचे लक्ष या महामुकाबल्याकडे लागले आहे..एका बाजूला लिओनेल मेस्सीच्या नेतृत्वाखालील अर्जेंटिना सलग दुसऱ्यांदा विश्वविजेतेपद जिंकून इतिहास रचण्याच्या तयारीत आहे. तर दुसऱ्या बाजूला लमाइन यामलच्या स्पेनचा संघ पहिल्यांदाच विश्वचषक जिंकण्यासाठी मैदानात उतरणार आहे. अनुभव आणि युवा जोश यांची ही लढत पाहण्यासाठी चाहतेही उत्सुक आहेत..Argentina vs England Semi final: मेस्सीच्या संघाची आता खरी परीक्षा; लिंबू टिंबू संघांना हरवून इथवर आले, आता थ्री लायन्ससमोर कस लागणार.अर्जेंटिनासाठी हा सामना खूप खास आहे. कारण हा सामना जिंकला तर सलग दोन वेळा विश्वचषक जिंकणारा तो इतिहासातील तिसरा संघ ठरेल. यापूर्वी हा पराक्रम इटली (१९३४ आणि १९३८) तसेच ब्राझील (१९५८ आणि १९६२) यांनी केला आहे. त्यामुळे अर्जेंटिनाकडे इतिहास घडवण्याची मोठी संधी आहे..सामना कधी आणि कुठे?अंतिम सामना अमेरिकेतील न्यू जर्सी येथील मेटलाईफ स्टेडियमवर खेळवला जाणार आहे. अमेरिकेच्या स्थानिक वेळेनुसार सामना रविवारी होणार असला, तरी भारतीय वेळेनुसार सोमवारी (२० जुलै) मध्यरात्री १२.३० वाजता या महामुकाबल्याला सुरुवात होईल..भारतात सामना कुठे पाहता येणार?भारतात या सामन्याचे अधिकृत प्रसारण झी नेटवर्ककडे आहे. त्यामुळे Unite8 Sports 1, Unite8 Sports 1 HD, Unite8 Sports 2 आणि Unite8 Sports 2 HD या वाहिन्यांवर सामन्याचा थेट आनंद घेता येईल.मोफत सामना पाहू इच्छिणाऱ्या चाहत्यांसाठी डीडी स्पोर्ट्स (DD Sports) हा पर्याय उपलब्ध आहे. तसेच JioTV ॲपवर डीडी स्पोर्ट्सचे थेट प्रक्षेपणही फ्रीमध्ये पाहता येईल. ऑनलाइन स्ट्रीमिंग ZEE5 वर उपलब्ध असून त्यासाठी प्रीमियम सदस्यत्व आवश्यक असेल..ट्रम्पही राहणार उपस्थितया ऐतिहासिक अंतिम सामन्याला अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या सामन्याची रंगत आणखी वाढली आहे. अनेक माजी फुटबॉलपटू, सेलिब्रिटी आणि क्रीडा क्षेत्रातील दिग्गजही या अंतिम सामन्याला उपस्थित राहणार असल्याची चर्चा आहे..विजेत्या संघाला मिळणार खास भेटयंदा फिफाने विजेत्या संघासाठी एक खास सरप्राईज ठेवले आहे. विजेतेपद पटकावणाऱ्या संघातील प्रत्येक खेळाडूला सुवर्ण मुलामा असलेली विशेष अंगठी दिली जाणार आहे. अमेरिकेतील एनएफएलसारख्या मोठ्या स्पर्धांमध्ये विजेत्या संघाला अशा अंगठ्या देण्याची परंपरा आहे. त्याच धर्तीवर फिफानेही यंदा ही खास परंपरा सुरू ठेवली आहे. विजेत्या संघासाठी एकूण ३० विशेष अंगठ्या तयार करण्यात आल्या असून त्यावर विश्वचषकाची प्रतिकृती आणि आकर्षक कोरीव काम करण्यात आले आहे..Kolhapur Football : विषय हार्ड, लय भारी...; फिफाने घेतली कोल्हापूरच्या फुटबॉलची दखल, रोनाल्डो, नेमारच्या फोटोंना दिल्या मराठी कमेंट.आता फुटबॉल चाहत्यांसमोर एकच प्रश्न आहे... मेस्सी पुन्हा एकदा इतिहास घडवणार की यामलच्या स्पेनचा नवा सुवर्ण अध्याय सुरू होणार? याचे उत्तर आजच्या अंतिम सामन्यानंतर मिळणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.