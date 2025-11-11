Sports Ministry: सहाय्यक प्रशिक्षक नियुक्तीला हिरवा कंदील; केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयाकडून पुढाकार

नवी दिल्ली : केंद्रीय क्री़डा मंत्रालयाकडून ऑलिंपिक क्रीडा महोत्सव व आशियाई क्रीडा स्पर्धा या दोन महत्त्वाच्या क्रीडा मालिका डोळ्यांसमोर ठेवून योजना आखायला सुरुवात केली आहे. या अंतर्गत स्पोर्ट्स ऑथोरिटी ऑफ इंडिया संबंधित २५ क्रीडा प्रकारांसाठी ३२० सहाय्यक प्रशिक्षकांच्या नियुक्तीला हिरवा कंदील दाखवण्यात आला आहे..केंद्रीय क्रीडा मंत्री मनसुख मांडविय याप्रसंगी म्हणाले की, भारतातील काही खेळ असे आहेत की ज्यामधून पदक मिळण्याची शक्यता आहे, मात्र अशा खेळांमधून अद्याप भारतीय खेळाडूंना ठसा उमटवता आलेला नाही. ॲक्वेटिक्स, सायकलिंग व टेनिस यांसारख्या इतर खेळांसाठी सहाय्यक प्रशिक्षकांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे..सहाय्यक प्रशिक्षकांची नियुक्ती करताना पारदर्शकेला प्राधान्य देण्यात येणार आहे. मनसुख मांडविय स्पष्ट सांगतात की, स्पोर्ट्स ऑथोरिटी ऑफ इंडियातील बहुतांशी क्रीडा प्रकारांसाठी सहाय्यक प्रशिक्षकांची नियुक्ती करताना पारदर्शक प्रक्रियेकडे विशेष लक्ष देण्यात येणार आहे. प्रत्येक खेळातील प्रशिक्षक कोर्स केलेल्या व्यक्तींनाच संधी देण्यात येणार आहे. प्रशिक्षण कोर्स केलेल्यांनाच संधी देण्यात येणार आहे..Karad Reservation: कऱ्हाडच्या मात्तबरांना झेडपीसाठी दिलासा; पंचायत समितीत राहणार महिलांचा दबदबा, दुधाची तहान ताकावर भागवण्याची अनेकांवर वेळ .५० टक्के महिलांना संधीमनसुख मांडविय यांनी महिला प्रशिक्षकांबाबतही मत व्यक्त केले. ते म्हणाले, राष्ट्रीय क्रीडा धोरणानुसार पुरुष व महिला अशा दोन्हींना समसमान संधी दिली जाणार आहे. सहाय्यक प्रशिक्षकांची नियुक्ती करताना त्यामध्ये ५० टक्के महिला व्यक्ती असणार आहेत. पायाभूत सुविधांकडेही लक्ष देण्यात येणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.