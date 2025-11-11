क्रीडा

Sports Ministry: सहाय्यक प्रशिक्षक नियुक्तीला हिरवा कंदील; केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयाकडून पुढाकार

Union Sports Ministry Approves 320 Assistant Coach Appointments: केंद्रीय क्रीडा मंत्रालयाने स्पोर्ट्स ऑथोरिटी ऑफ इंडिया अंतर्गत २५ क्रीडा प्रकारांसाठी ३२० सहाय्यक प्रशिक्षकांच्या नियुक्तीला मंजुरी दिली आहे.
नवी दिल्ली : केंद्रीय क्री़डा मंत्रालयाकडून ऑलिंपिक क्रीडा महोत्सव व आशियाई क्रीडा स्पर्धा या दोन महत्त्वाच्या क्रीडा मालिका डोळ्यांसमोर ठेवून योजना आखायला सुरुवात केली आहे. या अंतर्गत स्पोर्ट्‌स ऑथोरिटी ऑफ इंडिया संबंधित २५ क्रीडा प्रकारांसाठी ३२० सहाय्यक प्रशिक्षकांच्या नियुक्तीला हिरवा कंदील दाखवण्यात आला आहे.

