Sakal Premier League 2025: नोव्हेंबरमध्ये सकाळ प्रिमिअर लीगचा थरार; विजेत्या संघाला दोन लाखांचा पुरस्कार, ३२ संघांचा राहणार सहभाग

नागपूर : विदर्भातील क्रिकेटपटूंसाठी 'सकाळ' ने एक व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले असून येत्या २३ नोव्हेंबरपासून सकाळ प्रिमिअर लीग टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धेची घोषणा केली आहे. अखिल भारतीय स्तरावर असलेल्या या स्पर्धेत विजेत्या संघाला दोन लाखांचा पुरस्कार देण्यात येणार असून अन्य आकर्षक वैयक्तिक पुरस्कारही देण्यात येणार आहे..नागपुरातील मध्य रेल्वेच्या अजनी मैदानावर विद्युतझोतात ही स्पर्धा होणार असून अंतिम सामना ३० नोव्हेंबर रोजी खेळविण्यात येईल. या स्पर्धेत एकूण ३२ संघांना प्रवेश देण्यात येणार असून प्रथम नोंदणी करणाऱ्या संघांना प्राधान्य देण्यात येईल. केवळ शहरातीलच नव्हे तर संपूर्ण देशातील हौशी क्रिकेटपटूंना मोठ्या व्यासपीठावर खेळता यावे, यासाठी 'सकाळ' ने ही स्पर्धा आयोजित केली आहे..स्पर्धा साखळी व बाद पद्धतीने खेळविण्यात येणार आहे. सहभागी ३२ संघाची आठ गटात विभागणी करण्यात येणार असून प्रत्येक गटातील विजेता संघ उपांत्यपूर्व फेरीसाठी पात्र ठरेल. उपांत्य व अंतिम सामना ३० तारखेला खेळविण्यात येईल. सामन्यातील एक डाव प्रत्येकी सहा षटकांचा राहील..दिवसा होणारे सामने सकाळी ९ ते दुपारी १ तर विद्युतझोतातील सामने दुपारी २ ते रात्री ९.३० पर्यंत होतील. प्रवेश निश्चित करताना प्रत्येक खेळाडूचा मोबाईल क्रमांक देणे अनिवार्य आहे. सहभागी संघातील प्रत्येकी १५ खेळाडूंना आयोजकांतर्फे आकर्षक टी-शर्ट देण्यात येईल. त्यामुळे आपले क्रिकेटमधील कौशल्य दाखविण्यासाठी या आणि प्रवेश नोंदवा..असे असतील पुरस्कार विजेता दोन लाख रुपये उपविजेता ः १ लाख रुपये वैयक्तिक पुरस्कार ः मालिकावीर, स्पर्धेतील सर्वोत्कृष्ट फलंदाज, गोलंदाज व अन्य पुरस्कार प्रेक्षकांसाठीही आकर्षक पुरस्कार, रोज लकी ड्रॉ प्रवेश शुल्क : १५ हजार रुपये माहितीसाठी अमित रोशनखेडे ९९२२४२७७१५ अंकूश ७०२०४२७७२५ रजत ८०५५४३३४११.